Foreslo for torpedo å friste voldtektsoffer med Syden-tur

Hensikten skal ha vært å få henne til ikke å vitne mot advokatens klient, slik at saken skulle bli henlagt.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Tirsdag startet rettssaken mot den tidligere anerkjente forsvarsadvokaten Amir Mirmotahari. Han står tiltalt for en rekke alvorlige forhold, deriblant å ha inngått forbund om kidnapping og drap.

I retten ble et avslørende lydopptaket spilt av. Her kommer det frem at Mirmotahari og torpedoen Raein Rueintan snakker om kidnapping av et kvinnelig voldtektsoffer som skulle vitne i saken hvor Mirmotaharis klient var tiltalt i 2015.

Mirmotahari visste ikke at torpedoen tok opp samtalen de hadde på hans eget advokatkontor midt i Oslo sentrum.

Foreslår Syden-tur

I lydopptaket diskuteres ulike måter å få kidnappingen til, men de diskuterer også andre måter å sørge for at voldtektsofferet ikke blir i stand til å møte opp og vitne. Å banke henne og bestikke henne med Syden-tur eller båttur til Danmark ble nevnt som forslag.

- Hvis hun ikke stiller opp henlegger de hele saken. Gi henne en lite ferie. Gi billetter til Danmark. Hun kan ta en båttur eller reise til Syden, sier den tidligere advokaten.

- Hva med å si: Du må komme deg ut av Oslo snarest. Si at du er kamerat med han hun (den fornærmede kvinnen) skal i retten med neste uke. Si at du vet hvor hun bor, hvor typen hennes bor, og at du kommer tilbake til dem neste uke. Si at de må komme seg ut av Oslo, og at det blir verre for dem hvis de er hjemme.

I forbindelse med forslaget om å banke henne sier Mirmotahari at den som eventuelt gjør dette ikke må legge igjen noen spor, verken DNA eller fingeravtrykk.

Drap blir også nevnt for å sikre at kvinnen ikke møter i retten, men det blir fort lagt bort som en mulighet fordi Mirmotahari mener det vil koste for mye å få noen til å gjøre det. Å true kvinnens kjæreste trekkes også frem som en mulig løsning.

Tidligere advokat Amir Mirmotahari (arkivfoto). Foto: Fredrikstad Blad

Mye av samtalen dreier seg om at de ikke har adressen til den fornærmede kvinnen i 40-årene. Hun er også rusmisbruker.

- Det er vanskelig å finne slike junkier. De har ikke noen fast bostedsadresse, sier torpedoen.

- Kidnapping er en stor sak, sier torpedoen og bemerker at han risikerer flere år i fengsel.

- Det skal jeg gjøre for 20.000 kroner?

Voldtektssaken mot den rumenske statsborgeren hadde allerede blitt utsatt to ganger tidligere. Diskusjonen om å kidnappe henne skjedde i forkant av den tredje berammingen for rettssaken. I lydopptaket kommer det også frem at Mirmotahari sa til torpedoen at voldtektssaken kom til å bli henlagt dersom den fornærmede kvinnen uteble for tredje gang.

Øvre strafferamme for de mest alvorlige tiltalepostene, som er å inngå forbund om bortføring, og å inngå forbund om drap, er ti års fengsel.

- De høye strafferammene er et signal om at lovgiver ser alvorlig på den typer saker. Vi ser alvorlig på saken. Når en forsvarer eller advokat som opptrer på en slik måte som han er anklaget for, er det viktig å få prøvd det for retten. Saken er en viktig signaleffekt for den tiltalte, men også med tanke på allmennpreventive hensyn, sa statsadvokat Asbjørg Lykkjen til Nettavisen mandag.

- Hun er en junkie, så det er ikke så nøye

Det var VG som i juni 2016 kom med en oppsiktsvekkende avsløring, som felte den mektige advokaten. I et lydopptak snakker Mirmotahari med en torpedo om å bortføre og dope ned et voldtektsoffer, slik at hun ikke kan vitne i en straffesak mot to rumenere. Mirmotahari var forsvarer for én av dem.

Torpedoen, Raein Rueintan, er tidligere dømt for vold, trusler og narkotikaforbrytelser.

Rettssaken starter ved at Mirmotahari nektet straffskyld for nesten hele tiltalen. Han erkjente straffskyld for fire av postene, som gjelder brudd på taushetsplikten, grovt økonomisk utroskap, brudd på bokføringsloven og brudd på merverdiavgiftsloven

Aktor, statsadvokat Asbjørg Lykkjen, trakk frem at Mirmotahari er utdannet jurist, at han har praktisert som advokat i eget firma, og at forholdene han er tiltalt for er begått i tilknytning til hans rolle som forsvarsadvokat.

Statsadvokat Asbjørg Lykkjen. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

I en samtale med torpedoen Rueintan, som gjorde et skjult lydopptak, sier den tidligere advokaten blant annet:

– Siden hun er en junkie-dame så er det liksom ikke så nøye. Folk gjør ikke noe med det, ikke sant. Våkner opp med en dose, ikke sant.

– Jeg trodde at du, med din bakgrunn, kanskje hadde noen løsningsmuligheter. Hvordan er det hvis man skal kidnappe med seg en person for noen dager?

Dagen etter at VG-reportasjen var på trykk ble Mirmotahari pågrepet. I 20 måneder satt han varetektsfengslet, før han ble løslatt i begynnelsen av mars 2018.

Syv måneder etter at han ble løslatt, i oktober 2018, skal han ifølge politiet ha forsøkt å påvirke at sentralt vitne ved å true ham. Mirmotahari er også ilagt besøksforbud mot mannen. Det betyr at han ikke på noen måter, verken fysisk eller digitalt, kan oppsøke mannen.

Eks-advokaten brøt forbudet, og må også svare i retten for dette.

- Ikke straffbart

I retten må Mirmotahari blant annet svare for følgende anklager:

Kidnapping.

Forsøk på å inngå forbund (inngå avtale med andre) om å begå kidnapping.

For å ha inngått drapsforbund.

Flere tilfeller av påvirkning av aktører i retten. Ett av dem under særdeles skjerpende omstendigheter.

Brudd på taushetsplikten under særdeles skjerpende omstendigheter.

Grovt økonomisk utroskap.

Flere tilfeller av å ha oppfordret personer, heriblant egne klienter, til å forklare seg uriktig i retten.

Brudd på bokføringsloven.

Brudd på merverdiavgiftsloven.

- De fleste tiltalepostene, utover de han har erkjent, dreier seg først og fremst om juridiske spørsmål, der vi mener det beskrevne ikke er straffbart, uavhengig av hva som måtte være bevist. Dette fordi handlingene uansett ikke er kommet langt nok i retning av gjennomføring for å være straffbare, sa Brosveet til Nettavisen mandag.

Mirmotahari ønsket ikke å gi noen kommentarer da han møtte i rettssaken tirsdag.

Til VG uttalte Mirmotahari følgende, etter at han var blitt konfrontert med kidnappingsplanene:

«Samtalen som gjengis er tatt ut av sin sammenheng, uten at forhistorien er kjent. Opptakets innhold har aldri vært reelt. Ikke noe av det har blitt gjennomført, nettopp fordi det aldri har vært meningen at det skulle være noe annet enn en samtale der Raein følte at jeg hørte på ham.

Initiativene har kommet fra ham, og jeg har bare spilt på det. Det som er sagt er beklagelig (...).»