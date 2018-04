Forfatteren Jon Michelet er død, 73 år gammel. Michelet har i flere tiår vært blant Norges mestselgende forfattere.

Forfatteren gikk bort lørdag kveld.

– Det er et stort tap for norsk litteratur. Jon har et stort forfatterskap bak seg og skrev til det siste. Han rakk å fullføre storverket «En sjøens helt» og siste bind kommer ut til høsten, sier Engelstad til NTB.

– Han var en utrolig raus person som var full av fortellinger og kunnskap. Jon hadde et engasjement som ikke ligner noen andre, sier hun.

Forfatteren har de siste årene slitt med kreftsykdom, og fikk i fjor sommer et tilbakefall.

Jon Michelet har i flere tiår vært en av Norges mest kritikerroste og mestselgende forfattere. Han hadde et usedvanlig stort nedslagsfelt, fra kriminalromaner med Wilhelm Thygesen via fotballbøker skrevet sammen med Dag Solstad til de siste årenes storverk om norske sjøfolks innsats under 2. verdenskrig.

Det litterære miljøet i Norge er i sorg.

– For oss kolleger i krimlitterære Norge er det en bauta som nå har gått bort. Sammen med Gunnar Staalesen var Michelet på 1970-tallet med på å bane veien for den nye norske krimbølgen. Men Jon var mer enn bare en krimforfatter. Han var også en samfunnsengasjert og en politisk opptatt mann. Jeg husker han også som en varm og god kollega, sier forfatter Tom Egeland.

