Forlater Høyre i protest mot flyktningepolitikk

Høyre-topp i Haugesund forlater partiet i protest mot at regjeringen ikke vil ta inn mer enn 50 flyktninger fra Moria-leiren.

- Dette er ikke det Høyre jeg kjenner. Mitt Høyre hadde slagordet "Mennesker, ikke millioner", skriver Jarle Utne-Reitan på Facebook. Han har vært aktiv i Høyre i Rogaland siden 2003, har vært ordførerkandidat i Haugesund og var nå varamedlem til fylkestinget.

- Høyre har svært mange, dyktige og hardtarbeidende politikere på alle nivå som jeg har stor respekt for. Likevel så var nyheten om at regjeringen kun vil ta imot 50 flyktninger fra Moria-leiren så tung å svelge at jeg i dag melder meg ut, skriver han.

– Når jeg nå melder meg ut, er det med mye vemod. Men her er det viktig å stå opp mot regjeringen og si at nok er nok. Vi tar bare inn en liten busslast med flyktninger. Dette er virkelig flaut, sier han til NRK.

Onsdag fortalte statsminister Erna Solberg at regjeringen har åpnet for at 50 flyktninger fra den utbrente Moria-leiren i Hellas skal få komme til Norge. Mange har reagert på det lave antallet.

Årsaken er at Høyre ikke mener at det er en god løsning på flyktningproblemet at europeiske land henter flyktninger fra leiren.

– Den store utfordringen her er at dette nok en gang er en engangsløsning, ikke en permanent ordning. Hva skjer om noen år? Da er leirene fulle igjen, sier Trellevik, som viser til at Norge har vært med på en engangsløsning tidligere i 2015/2016. Da fulgte bare to EU-land opp sine forpliktelser, forklarte Høyres Ove Trellevik tidligere denne uken.