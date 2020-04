Forlenger forbud mot store kultur- og idrettsarrangementer til høsten

- Forbudet forlenges til og med 1. september, sier Raja om arrangementer med over 500 personer.

Se kulturministeren gi den tøffe beskjeden øverst i saken.

- Det har vært et stort påtrykk fra arrangørene som ønsker en beslutning innen 30. april, innledet Raja med.

Han snakket videre om en faglig anbefaling som skal deles i to, og han sa at det ikke blir lett å fortelle dette.

- Helserådene fra FHI og Helsedirektoratet vil komme som første del nå. Forbudet forlenges til 1. september, sier Raja om arrangementer over 500 personer. Neste del om arrangementer under 500 vil komme på torsdag, sa kulturministeren krystallklart.

- Norway Cup, Stavern og Øyafestivalen vil dermed ikke kunne avholdes, la Raja til.

Faglig anbefaling

Kulturministeren mente videre at den faglige forankringen er såpass god nå at arrangementer over 500 ikke kan avholdes før 1. september.

- Det er viktig at beslutningen kom tidligst mulig. Det var en faglig anbefaling, og vi ønsker å ivareta arrangørene økonomisk. Det skal vi se på gjennom kontantstøtteordningen. Vi skal gjøre så godt vi kan for å ivareta alle grupper økonomisk, sa Raja.

På spørsmål om hvorfor det ikke har kommet en avgjørelse om arrangementer under 500, hevdet Raja at man trenger mer tid.

- Det vil uansett komme et svar innen 30. april, det har vi garantert, fortalte kulturministeren.

Tidligere forbud til og med 15. juni

I starten av april kom Raja med et forbud mot større kultur- og idrettsarrangement til og med 15. juni, men han kunne ikke da gi et svar for hva som ville skje resten av sommeren.

Dette sa helsedirektør Bjørn Guldvog i starten av april:

- Vi trenger et bredere beslutningsgrunnlag, fortalte kulturministeren.

Han understreket likevel at det ikke ser lyst ut for festivalsommeren.

– Det er vanskelig å se for seg med dagens smittesituasjon at arrangementene kommer til å gå som planlagt, la Raja til.