Fornærmet kvinne i voldtektssak brøt sammen i gråt under forklaring

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Rettssaken mot kulturprofilen som er tiltalt for overgrep mot ni kvinner startet tirsdag. En av de fornærmede kvinnen i 20-årene fortsatte på sin forklaring i retten onsdag.

Hun skal ifølge politiet ha blitt utsatt for sovevoldtekt under en musikkfestival i juni 2011. I tillegg ble hun ifølge politiet futsatt for et nytt overgrep av den sammen mannen, i hans leilighet, i november samme året.

Kulturprofilen har hele tiden nektet straffskyld for alle anklagene.

Politiet mener kulturprofilen (innfelt bilde) skal ha voldtatt en kvinne under en festival i 2011. Bildet er et illustrasjonsfoto og tatt ved en annen anledning. Foto: NTB scanpix / priva (montasje, Nettavisen)

- Unnskyld, det er vanskelig

I en sekvens, under forklaringen onsdag, der statsadvokat Trude Antonsen leste opp flere chat-meldinger mellom kvinnen og en venninne, brøt ut hun i gråt.

I meldingene fortalte venninnen om en påstått voldtekt av mannen på et nachspiel i 2011, og at hun følte seg uggen eller ør den kvelden. Den fornærmede kvinnene fortalte i retten at hun hadde mistanke om at hennes venninne kunne ha blitt dopet ned.

Det fikk den fornærmede kvinnen til å ta til tårene. Hun hadde den venstre hånden på pannen mens hun så ned på arket med oversikten over meldingskorrespondansen. Samtidig tørket hun tårene med høyre hånd og fortsatte:

- Jeg hadde mine mistanker om at jeg også var neddopet. Det hun fortalte hadde skjedd med meg, og kanskje med andre, sa kvinnen før hun brøt ut i gråt.

- Unnskyld, det er vanskelig.

Kvinnen sa også i retten at hun hadde holdt hemmelig i flere år at hun skal ha blitt utsatt for voldtekt.

- Jeg har skammet meg i flere år. Det var ikke før i 2013 jeg fortalte om dette til XX (venninnen, red. anm.). Han er flink til å si de riktige tingene, og jeg er redd for å anmelde saken, sier kvinnen til venninnen i en chattemelding.

Henla sak til venninne

Deretter måtte hun ha en liten pause og fikk støtte av sin bistandsadvokat Anne Kristine Bohinen. Kvinnen brukte flere servietter til å tørke tårer og snyte seg. Etter å ha drukket litt vann hentet hun seg inn igjen.

Venninnen til kvinnen anmeldte også kulturprofilen, sammen med kvinnen, sensommeren 2015. De to kvinnene var de to første som anmeldte kulturprofilen. Saken med venninnen ble henlagt på bevisets stilling.

Til sammen er det 13 kvinner som har anmeldt kulturprofilen, men politiet har henlagt fire av sakene.

I én av chat-meldingene mellom fornærmede og venninnen, uttrykker den fornærmede at tiltalte kunne være profesjonell og ordentlig på dagtid, men midnatt kunne han bli en langt mer annerledes mann, der han klådde på jenter og brukte rusmidler i festsammenhenger.

Denne påstanden gjentar kvinnen flere ganger i chatten med venninnen.

Kvinnen innledet sin forklaring da rettssaken startet tirsdag. Der fortalte hun at hun ble advart mot den tiltalte mannen, som var betydelig eldre. Kvinnen fortalte også om at hun jobbet for kulturprofilen under en musikkfestival i 2011, der politiet mener kvinnen ble utsatt for en sovevoldtekt, noe Nettavisen også omtalte før rettssaken startet.

Mannen skal også ha forgrepet seg mot den samme kvinnen på nytt i november 2011.

- Mye rus, festing og alkohol

Statsadvokat Trude Antonsen sa at mannen i avhør med politiet har forklart seg om konspirasjonsteorier og sammensvergelser fra alle kvinnene som har anmeldt ham for overgrepene, i sitt innledende foredrag, da hun kort gjorde rede for saken.

- Han har lansert ulike motiver for at de fornærmede har forklart seg som de gjør. Det går på sjalusi, hevn, mobbekampanjer, massiv ryktespredning i miljøet, at de fornærmede er påvirket av hverandre, dels er påvirket av media, dels er påvirket av metoo-kampanjen og at de har falske minner.

- Han mener de har redefinert ham fra å være en god venn til å være en overgriper.

Advokat Elisabeth Myhre forsvarer den tiltalte kulturprofilen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Mannen i 50-årene har siden 1990-tallet hatt flere ledende stillinger i mediebransjen og kulturlivet. Ofrene i saken er gjennomgående betydelig yngre enn tiltalte.

- Dette har vært et miljø med mye festing, rus, alkohol og narkotika. Særlig MDMA (partydop, red. anm.). Det er ikke uenighet om at det har vært en seksualisert stemning og seksuell omgang. Både frivillig og de forholdene som kommer frem av tiltalen, sa Antonsen.

Mannens forsvarer, Elisabeth Myhre, sa innledningsvis av saken at hun er kritisk til at saken hadde tatt så lang tid å etterforske. Politiet var ikke ferdig før i desember 2018. I slutten av april 2019 ble det klart at mannen skulle tiltales.

Øvre strafferamme for forholdene mannen er tiltalt for er 20 års fengsel. I tillegg risikerer han å måtte betale flere hundre tusen kroner i erstatninger.