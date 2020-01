Fornærmet kvinne om kulturprofilen: - Advart mot at han var glad i yngre jenter

- Jeg fikk advarsler av jevnaldrende venner da de fikk vite at jeg hadde begynt å henge med ham. Det var flere som advarte mot ham, sa kvinnen i retten.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Den første av de ni fornærmede kvinnene forklarte seg i retten tirsdag, i saken mot kulturprofilen som er anklaget for flere voldtekter mot yngre kvinner. I retten fortalte kvinnen at hun ble kjent med kulturprofilen i 2010, da hun selv var i slutten av tenårene.

Kulturprofilen var på dette tidspunktet i begynnelsen av 40-årene. Kvinnen fikk spørsmål i retten om hennes tanker rundt aldersforskjellen.

- Det hadde jeg, men jeg husker ikke hva jeg tenkte. Men jeg hadde forhørt meg, og jeg fikk advarsler om at han kunne være ekkel, og at han var glad i yngre jenter. Da jeg ble kjent med ham opplevde jeg ikke disse tingene. Jeg syntes han var tillitsvekkende, og en god samtalepartner, sa kvinnen i retten.

Dette er kvinnen politiet mener ble voldtatt av mannen under Hovefestivalen i 2011, da hun jobbet for ham. Alle kvinnene i tiltalen er betydelig yngre enn kulturprofilen.

- Ble advart mot kulturprofilen

Kvinnen ble bedt om å utdype advarslene om at tiltalte skulle ha vært ekkel.

- Jeg fikk advarsler av jevnaldrende venner da de fikk vite at jeg hadde begynt å henge med ham. Det var flere som advarte mot ham. Men jeg tenkte at vi hadde en liten flørt, og fikk interesse for ham fordi han var så god mot meg. Jeg syntes det var hyggelig å henge med ham. Kvinnen forklarte også at hun i etterkant ser at kulturprofilen var en person som var med usikre jenter.

- Det var det jeg observerte i det miljøet, og jeg opplever at det skjedde med meg. Jeg har tenkt på dette i ettertid, men det var ikke åpenbart for meg på den tiden. Jeg ble etter hvert blind. Han fremstod ikke slik overfor meg.

Kvinnen sier også at hun visste at tiltalte hadde fremtredende roller i kulturlivet i Oslo og andre steder, og at han drev ulike magasiner.

Da rettssaken mot kulturprofilen i 50-årene startet, nektet han straffskyld for alle anklagene.



Den fornærmede kvinnen skal ifølge politiet ha blitt utsatt for overgrep i en leilighet i denne bygården i Oslo i 2011. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Tenkte jeg skulle sove

Den fornærmede kvinnen forklarte seg også om overgrepet på Hovefestivalen. Da de skulle legge seg den aktuelle juninatten var kvinnen først på rommet med mannen. Hun gikk etter hvert inn på sitt eget rom der de bodde på under festivalen. Men der var det allerede en annen kvinne som lå og sov i enkeltsengen.

- Jeg ville ikke vekke henne, så jeg prøvde å finne en annen løsning. Så jeg gikk tilbake på rommet til XX (kulturprofilen). Da jeg gikk inn der tenkte jeg ikke at noe seksuelt skulle skje. Jeg tenkte at jeg skulle sove.

- Påfølgende morgen våknet jeg av at han hadde seksuell omgang med meg, fortalte kvinnen, som ikke husker mer av selve hendelsen.

Hun sa også at hun skammet seg over det som hadde skjedd, og at hun var redd for ikke å bli trodd, eller bebreidet for selv å ha satt seg i den situasjonen.

Ifølge politiet skal kulturprofilen på nytt ha forgrepet seg mot kvinnen, i november 2011.

- Jeg husker det var en torsdag, etter et redaksjonsmøte. Etter at vi hadde vært på byen og drukket alkohol dro vi videre på nachspiel hvor det var mange mennesker. Jeg sovnet etter hvert på sofaen. Jeg var veldig full, og våknet av at han forgrep seg på meg, og kysset på meg.

Advokat Anne Kristine Bohinen representerer kvinnen som skal ha blitt utsatt for overgrep på Hovefestivalen i 2011. Foto: Tuva Løland / Nettavisen

- Nytt overgrep

Kvinnen fortalte også i rette hvordan hun reagerte, og hva hun foretok seg, for at handlingen skulle opphøre. På grunn av skamfølelsen fortalte hun ikke i detalj hva som hadde skjedd til sine venner. Men hun reagerte på det som hadde skjedd.

- Det var ikke greit. Han hadde gjort noe mot meg mens jeg var bevisstløs, tatt seg til rette, som om det var fritt frem å ta på meg. Jeg fikk skyldfølelse for å ha satt meg selv i den situasjonen, sa kvinnen.

Hun anmeldte ikke forholdet før i august 2015, og forklarte i retten at situasjonen var vanskelig fordi hun blant annet hadde fått jobb i redaksjonen mannen ledet. Etter hvert ble kontakten mellom de to faset ut.

Siste kontakt mellom og kvinnen var en tilfeldig kontakt på byen i Oslo sentrum i 2015.

- Mye rus, festing og alkohol

Statsadvokat Trude Antonsen fortalte at mannen i avhør med politiet har forklart seg om konspirasjonsteorier og sammensvergelser fra alle kvinnene som har anmeldt ham for overgrepene, i sitt innledende foredrag, da hun kort gjorde rede for saken.

- Han har lansert ulike motiver for at de fornærmede har forklart seg som de gjør. Det går på sjalusi, hevn, mobbekampanjer, massiv ryktespredning i miljøet, at de fornærmede er påvirket av hverandre, dels er påvirket av media, dels er påvirket av metoo-kampanjen og at de har falske minner.

- Han mener de har redefinert ham fra å være en god venn til å være en overgriper.

Statsadvokat Trude Antonsen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Flere av de fornærmede kvinnene kjenner hverandre og vet om hverandre, og flere involverte i saken, inkludert tiltalte, har vært del av det samme miljøet.

Mannen i 50-årene har siden 1990-tallet hatt flere ledende stillinger i mediebransjen og kulturlivet. Ofrene i saken er gjennomgående betydelig yngre enn tiltalte.

- Dette har vært et miljø med mye festing, rus, alkohol og narkotika. Særlig MDMA (partydop, red. anm.). Det er ikke uenighet om at det har vært en seksualisert stemning og seksuell omgang. Både frivillig og de forholdene som kommer frem av tiltalen, sa Antonsen.

- Noen av kvinnene har jobbet for ham, skrevet i magasiner og jobbet på festivaler. De har fått tilgang til fester, og flere har vært venn av tiltalte før og etter forholdene i tiltalen. Det har vært flere fester og nachspiel, og kvinnene har gjennomgående vært yngre enn tiltalte.

Seksuell omgang med mindreårig

Det var tirsdag at rettssaken startet i Oslo tingrett mot den voldtektstiltalte kulturprofilen. Han er tiltalt for å ha voldtatt åtte jenter mens de var i sovende eller beruset tilstand, i tillegg for å ha seksuell omgang med en jente under 16 år.

Mannen har hele veien nektet straffeskyld for alle overgrepsanklagene, og i dag møtte han i retten for første gang. Rettssaken vil vare frem til slutten av mars.

I perioden 2005 til 2014 skal kulturprofilen ha seksuelt misbrukt de ni fornærmede, og den tiltalte har vært etterforsket siden 2015.

Over de neste dagene vil de ni fornærmede avgi sine forklaringer. Etter hvert vil en mengde med bildebevis bli presentert for retten, deriblant bilder fra fest og nachspiel, chattelogger, SMS-er og poster i sosiale medier.

Mannens forsvarer, Elisabeth Myhre, sa innledningsvis av saken at hun er kritisk til at saken hadde tatt så lang tid å etterforske. Politiet var ikke ferdig før i desember 2018. I slutten av april 2019 ble det klart at mannen skulle tiltales.

Øvre strafferamme for forholdene mannen er tiltalt for er 20 års fengsel. I tillegg risikerer han å måtte betale flere hundre tusen kroner i erstatninger.