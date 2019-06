Fornærmede hevder Ludvigsen sa han kunne hjelpe med alt

Svein Ludvigsen skaffet fornærmede jobb, betalte for kjøreopplæring og hjalp til med bolig. – Han sa kan kunne gjøre alt for meg, sa fornærmede i retten onsdag.

– I begynnelsen syntes jeg han var snill. Jeg var glad for at han kom og spurte etter meg, men det var før han begynte å ta på meg, sa fornærmede, som var 17 år gammel da han kom til institusjonen på Finnsnes.

Svein Ludvigsen skal ha sagt han kunne gjøre alt for ham da den nå 25 år gamle mannen kom til Nord-Norge, hevder mannen i sin forklaring. Rettssaken mot den tidligere toppolitikeren og fylkesmannen fortsatte onsdag med forsvarernes utspørring av den fornærmede som omfattes av tiltalens hovedpunkter.

25-åringen hadde tirsdag tidvis svært store problemer med å forklare seg for retten, spesielt da det kom til de angivelig tallrike gangene det skal ha vært seksuell omgang mellom de to. Derfor ba bistandsadvokat Gunhild Bergan da retten var satt om at Ludvigsen flyttet seg bakerst i salen, slik at han ikke var i tiltaltes synsfelt når han sitter i vitneboksen.

– Det var et tema fra rettens side i går at han satt og så ned da han forklarte seg, sa Bergan.

Ludvigsen gikk etter en kort rådslagning med sine forsvarere med på å sette seg på en plass bak sin plass på tiltalebenken. Han avviser fullstendig at det har skjedd noe straffbart i relasjonen til fornærmede, som var mellom 17 og 24 år i perioden tiltalen omfatter.

Jobb, bolig og førerkort

Advokat Per Zimmer stilte en rekke spørsmål som kunne tyde på at fornærmede hadde ønsket å pleie nær kontakt med fylkesmannen, også etter at den angivelig seksuelle kontakten startet. Fornærmede fortalte at den daværende fylkesmannen skal ha sagt at han kunne gjøre «alt» for ham, og eksemplifiserte dette med at Ludvigsen skal ha skaffet ham bosettingskommune kun ved å ta en telefon.

– Han ordnet kommune på fem minutter. Det var ubeskrivelig for de andre som bodde på mottaket, for slike ting skjedde bare ikke, sa han.

25-åringen visste tilsynelatende ikke at vedtaket om bosettingskommune allerede var fattet da Ludvigsen ringte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi), framkom det under utspørringen.

Mannen bekreftet dessuten at Ludvigsen også hjalp ham med å skaffe to jobber, betalte 10.000 kroner til kjøreopplæring og at han spurte om hjelp til å garantere for et boliglån. Men når det kom til økonomiske forhold, var Ludvigsen tilbakeholden, ifølge forklaringen, fordi han ville holde opplysningene hemmelig for kona.

Psykiske problemer

Fornærmede kom til Norge i 2009, da han var 15 år gammel, etter å ha flyktet fra hjemlandet via Iran, Tyrkia, Hellas, Italia og Frankrike, framkom det under utspørringen til advokat Kai Vaag. Den nå 25 år gamle mannen bekreftet at han anså seg som begavet, og at han hadde drømmer og ambisjoner om utdanning og karriere.

– Men i Norge ble det vanskeligere. Jeg fikk ikke sove. Det var et helvete, sa han.

Utdrag fra en flere epikriser og journaler viser at gutten hadde store psykiske problemer da han kom hit til landet og var innom flere behandlingsinstitusjoner før han kom til mottaket på Finnsnes rundt årsskiftet 2010/2011. Kort tid etter skal den første seksuelle tilnærmingen fra Ludvigsens side ha funnet sted.

På spørsmål fra Zimmer svarte 25-åringen bekreftende på at han ved enkelte anledninger selv tok initiativ til å møte Ludvigsen, men hevdet dette var fordi han hadde planer om å møte ham for å drepe ham. Det framgikk dessuten av avhør at han ikke tydelig hadde uttrykt motstand til de påståtte seksuelle handlingene, utover forsøk på å dytte bort den eldre mannen.

For at Ludvigsen skal kunne dømmes etter tiltalen, må aktoratet bevise at han hadde strafferettslig forsett, altså at han hadde til hensikt å begå handlingene, selv om han visste eller måtte skjønne at de var straffbare.

(©NTB)