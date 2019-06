Fornærmet ringte ungdomshjem og advarte mot Svein Ludvigsen

En av de fornærmede i Ludvigsen-saken advarte lederen for ungdomshjemmet han hadde bodd på mot å la den tidligere fylkesmannen være alene med noen av beboerne.

Den nå 26 år gamle mannen ringte på nyåret i fjor til ungdomssenteret og fortalte sin hovedkontakt fra da han bodde der om at han var innkalt til avhør med Kripos i forbindelse med misbrukssaken Svein Ludvigsen nå sitter tiltalt i. Deretter ba han om å få snakke med lederen for institusjonen.

– Han var kjempefortvilet, redd og engstelig. Overfor meg var han mest opptatt av at jeg måtte love på tro og ære å passe på ungdommene slik at det ikke skulle skje noe galt med dem mens de var hos oss, sa enhetsleder Monica Agovic-Nordaas da hun mandag formiddag vitnet i straffesaken mot Svein Ludvigsen (72).

Miljøarbeideren han snakket med først, som har hatt jevnlig kontakt med fornærmede også etter at han flyttet fra ungdomssenteret, fortalte om lignende uttalelser i sitt vitneprov.

– I ettertid har han har sagt at vi aldri må slippe noen inn alene med ungdommene, og han ba om at det alltid måtte være noen til stede, sa kvinnen på spørsmål fra dommeren.

Fortalte om Oslo-episode

Hun svarte bekreftende på at fornærmede fortalte henne om en situasjon i Oslo, som trolig er tiltalens beskrivelse av en seksuell hendelse på et hotellrom i Oslo. Han skal nærmest ha vært hysterisk da han ringte i fjor og fortalte at han var innkalt til avhør i saken som gjaldt Svein Ludvigsen.

– Fikk du inntrykk av at det hadde skjedd noe mellom ham og Ludvigsen også på institusjonen? spurte tingrettsdommer Harald Tore Roaldsen.

– Ja, jeg spurte om han hadde vært utsatt for noe på institusjonen, og han svarte «ja, ja, ja». Jeg stoppet ham der og ba ham fortelle det til politiet, svarte miljøarbeideren.

Flere vitner har fortalt at de enten har bevitnet, hørt om eller deltatt i situasjoner der den fornærmede, som har bodd på institusjon i en årrekke, har møtt Svein Ludvigsen.

Les også Svein Ludvigsen innrømmer å ha hatt sex med fornærmet i straffesaken

Fortalte til flere

Påtalemyndigheten har ikke funnet tilstrekkelige holdepunkter i bevisene for at det skal ha vært noen form for seksuell kontakt mellom Ludvigsen og fornærmede i institusjonsperioden. Den ene forholdet Ludvigsen er tiltalt for, som omfatter 26-åringen, er ett tilfelle av seksuell omgang på et hotellrom i Oslo sentrum i 2014.

Tiltalepunktet bygger i stor grad på det fornærmede har fortalt til politiet. Det er få andre beviser som underbygger påstandene, annet enn forklaringene til flere vitner som har hatt kontakt med fornærmede. De har alle beskrevet mer eller mindre likelydende utsagn fra fornærmede om hans opplevelser med den tidligere fylkesmannen og statsråden.

Svein Ludvigsen selv hevder han ikke engang husker hvem mannen er, men avviser ikke at de to kan ha møttes. Han benekter uansett kategorisk at det har foregått noe seksuelt mellom dem.

– Han lyver, sa Ludvigsen da han forklarte seg for retten om mannens anklager.

(©NTB)