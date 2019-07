Forsiktig start på offensiv mot immigranter uten lovlig opphold

Føderale myndigheter i USA innledet i helgen en mye omtalt offensiv for å få anholdt og sendt ut migranter uten lovlig opphold. Men bare noen få ble tatt.

Meningen var det skulle aksjoneres på bred front over hele landet, i tråd med president Donald Trumps uttalelser om rask oppfølging og iverksettelse av utvisningsordrer, melder The New York Times.

Tusener av nylig ankomne skulle ut av landet.

Men det ble kun meldt om en håndfull arrestasjoner i noen få byer. Planene ble angivelig endret i siste øyeblikk, etter at flere nyhetsmedier har skrevet om det som var i ferd med å skje, noe som har gjort innvandrermiljøene oppmerksomme.

I stedet for å slå til en rekke steder samtidig bestemte innvandringsmyndighetene (ICE) seg for en mindre operasjon som skal pågå ut i kommende uke, sier kilder i Sikkerhetsdepartementet.

Nå vil de lokale avdelinger av ICE selv bestemme farten og omfanget, heter det. Myndighetene har identifisert minst 2.000 personer som skal anholdes og sendes ut, men det er ventet at langt færre blir pågrepet. Ved tidligere aksjoner er bare 20–30 prosent av de utpekte blitt anholdt.

De første arrestasjonene skjedde i Chicago, New York og Florida.

