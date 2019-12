Forsinkelser i togtrafikken på grunn av signalfeil på Gardermobanen

Det er forsinkelser i togtrafikken på Østlandet onsdag kveld. Årsaken er at Gardermobanen er stengt på grunn av signalfeil i Romeriksporten.

Alle tog kjører derfor via Hovedbanen. Feilen oppsto i 16-tiden onsdag ettermiddag. Bane Nor har ikke fått noen prognose for når feilen kan bli rettet.

– Det er begrenset kapasitet, sier pressevakt Dag Svinsås i Bane Nor til NTB.

Onsdag ettermiddag var det en signalfeil ved Oslo S, men denne feilen er rettet.

