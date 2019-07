Forsinkelser på Sørlandsbanen som følge av manglende strømtilførsel

Strekningen på Sørlandsbanen mellom Vegårshei og Gjerstad i Aust-Agder er stengt lørdag kveld knyttet til problemer med strømtilførselen.

147 passasjerer var lørdag om bord på et tog fra Oslo til Kristiansand som ble stående fast i nesten fire timer.

Bane Nor jobber lørdag kveld med å rette opp feilen med strømtilførselen og håper at strekningen vil åpne igjen rundt klokken 23.30, opplyser pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor.

Les også: Tog fra Trondheim rev ned kjøreledning – tre tog står fast ved Vinstra

Toget sto mellom Skorstøl og Vegårshei i Aust-Agder. Like før klokken 19 bekreftet pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy overfor Fædrelandsvennenat toget er i gang igjen og på vei mot Kristiansand.

Toget skulle etter planen være i Kristiansand klokken 16.01.

(©NTB)