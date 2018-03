Forsker: - A frata statsborgerskap kan bidra til økt radikalisering

– Det er ikke grunnlag for å si at det å frata statsborgerskap vil hindre terror på norsk jord, sier forskere til Dagsavisen.

terror på norsk jord, sier forskere som hjalp regjeringen utrede pørsmålet i 2015.

Men en utredning regjeringen fkk overlevert i 2015 viser at det er vanskelig å slå fast at det å frata statsborgerskapet faktisk vil hindre terror i Norge.

– Nei. Det er ikke grunnlag for å si det i dag. Det er gjort for få erfaringer til å si at dette vil ha en klar effekt, sier forsker Marta Bivand Erdal ved Institutt for fredsforskning til Dagsavisen.

Sammen med daværende kollega Tove Heggli Sagmo skulle Erdal spesielt se på virkningen av forslaget på integreringen. De to forskerne konkluderte klart med at regjeringens forslag ikke burde innføres.

– Det vi vet er viktig for å hindre radikalisering til voldelig ekstremisme er å bekjempe utenforskap og ulikhet. Regjeringens forslag

undergraver dette, fordi tilliten til grunnleggende rettsstatsprinsipper svekkes, sier Erdal til Dagsavisen og legger til at mye taler også for at konsekvensene for integreringen er svært negative.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) bidro også i utredningen fra 2015 og FFI­-forsker Truls H. Tønnessen deler stort sett oppfatningen til Erdal, kommer det frem i Dagsavisens artikkel. I tillegg mener han at å frata fremmedkrigere og terrorister statsborgeskapet kan bidra til økt radikalisering, skriver Dagsavisen.

