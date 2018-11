Forsker: - Ikke start arbeidsdagen før klokken 10

Å starte arbeidsdagen for tidlig kan gå utover helsa, mener britisk forsker. Klokken 10.00 er det tidspunktet som gagner flest.

Arbeidsgivere som ønsker seg sunne, glade og produktive ansatte utsette arbeidsdagen med minst én time, mener den britiske søvnforskeren Paul Kelley, ifølge New York Times (Bak betalingsmur). Han har tidligere tatt til orde for at skoleungdom bør få starte dagen senere, men det er ikke bare trøtte tenåringer som synes morgenene blir tunge og dagene lange, og aller helst bør også arbeidsdagen starte senere, mener Kelley.

Kelley har nylig gitt ut boka ”Body Clocks”, der han skriver om fem forskjellige mennesketyper utifra hvordan den biologiske klokken vår fungerer. Ifølge Kelley vil det for de mest ekstreme nattuglene ikke egentlig være naturlig å stå opp før langt utpå ettermiddagen. For morgenfuglene kan klokken 5 om morgenen være en helt fin tid å starte dagen. Ignorerer vi denne naturlige døgnrytmen utsettes vi for helsefare

Å starte klokken 10 passer flest

Det ideelle tidspunktet å starte arbeidsdagen, om vi skal møte flest mulig på best mulig måte er derfor klokken 10, mener Kelley.

- Å ha klokken 10 som starttidspunkt er det mest rettferdige om alle må ha én tid. Det vil redusere søvntapet i befolkningen. Det vil passe de fleste av, men ikke alle, de fem typene vi har identifisert.

At søvn er viktig for både fysiske og psykiske helsa er ikke noe nytt. I boken «Why We Sleep» viser søvnprofessor Matthew Walker til en rekke studier som viser helsefarene ved lite søvn. Blant annet skal voksne fra 45 år og oppover, som sover mindre enn seks timer om natten, kunne ha 200 prosent større sjanse til å få hjerteinfarkt enn de som sover mer enn seks timer.

Tilpass arbeidsdagen den biologiske klokken

Likevel er det stadig mange av oss som får for lite søvn. Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet har nærmere en tredjedel av nordmenn ukentlige søvnvansker, og det tallet kan vi, mener Kelley, redusere om vi flytter på arbeidsdagen, fordi noen rett og slett ikke er bygd for tidlige morgener.

- I den vestlige verden får voksne i snitt 6,5 timer med søvn hver natt i løpet av arbeidslivet, mens forskning viser at vi trenger minst 8, skriver Kelley, ifølge New York Times.

Helst bør man prøve seg frem og finne ut av hvilken døgnrytme man har, for så å tilpasse arbeidsdagen etter det, mener Kelley. For noen ville det å ikke starte arbeidsdagen før midt på dagen være enda bedre.

Pass bare på å ikke sove for lenge, da heller ikke for mye søvn skal være bra.

