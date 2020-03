Forsker mener kun de sårbare må isoleres

Asle Toje er kritisk til at store deler av Norge stenges ned under koronakrisen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Forsker Asle Toje er kritisk til at store deler av det norske samfunnet har blitt stengt ned. Han ber om at de sårbare isoleres, og at langt flere testes.

– Koronakrisen styres av folk i offentlig sektor. Siden så mange i Norge får sin lønn av det offentlige om de er på jobb eller hjemme, godtar vi i altfor stor grad at samfunnet stenges og privat sektor forblør, sier utenrikspolitisk forsker Asle Toje til Dagens Næringsliv. Han kom først med synspunktene i Minerva tidligere denne uken. På spørsmål fra DN om han vil la flere dø, svarer han: – Nei, jeg sier ikke la dem dø. Korona dreper nesten utelukkende de gamle og folk med underliggende sykdommer. Da er oppskriften: Isoler de sårbare og åpne samfunnet igjen. Alle i risikogruppene bør få beskjed om å holde seg hjemme, og så må langt flere enn i dag testes, sier Toje. Professor Victor D. Norman, som var arbeids- og administrasjonsminister under Bondevik fra 2001 til 2004, er grunnleggende uenig med Toje. – Slik jeg skjønner Toje, mener han at vi skal slippe Darwin løs. Å la naturen gå sin gang strider mot alt jeg forbinder med sivilisasjon. Ideen bak vår samfunnsmodell er at ingen skal ligge i grøftekanten. Når vi får en epidemi, blir hver og en av oss utfordret på hva vi mener med det, sier Norman. (©NTB)