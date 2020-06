Forsker om Hagen-brev: Avsenderen kan en hel del norsk

Mens politiets eksperter skal ha konkludert med at de som skrev trusselbrevet til Tom Hagen, ikke er skandinaviske, mener en forsker på trusselbrev noe annet.

Dagbladet skrev før helgen at personer med fagkunnskap innen rettslingvistikk har undersøkt brevet og er klare i konklusjonen om at den som har skrevet det, ikke har et skandinavisk språk som morsmål.

VG , som har rekonstruert brevet slik det ifølge avisas opplysninger ser, har snakket med den danske forskeren Tanya Karoli Christensen, som har trusselbrev som sitt felt. Hun mener det motsatte.

– Avsenderen kan en hel del norsk, og det tyder på at vedkommende med vilje forsøker å vise at han eller hun ikke er norsk, sier Christensen.

Det var 31. oktober i 2018 at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra parets bolig i Sloraveien på Lørenskog. Saken ble imidlertid ikke offentlig kjent før flere uker senere, på nyåret i 2019.

Ektemannen Tom Hagen fant en trusselbrev i parets hjem etter forsvinningen, og skal ha sendt flere meldinger til en angivelig motpart.

I april i år ble Tom Hagen selv siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone.

