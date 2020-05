Forsker sier at barn ikke kan skjermes fra sannheten om klima

Feil å la barn få fritak fra klimaundervisning fordi de ikke klarer å høre sannheten om klimakrisen, mener forsker.

– Vi kan ikke undervurdere barn og ungdommer i møtet med klimakrisen og deres håndtering av informasjonen. Å skjerme ungdommen for sannheten blir feil metode. Vi må ruste de mot angst på en annen måte enn å skjerme de fra sannheten.

Det sier forsker og forfatter Katrine Lekang til TV 2. Bakgrunnen er en ni år gammel gutt fra Larvik som fikk fritak fra klimaundervisning fordi han opplevde stor frykt for at verden skal oversvømmes og at mange vi drukne. Etter at mor kontaktet skolen, fikk gutten fritak fra klimaundervisning.

– Hvis man skjermer barna, så blir det på en måte som å si at det er for skummelt. Indirekte blir det som og si at skjermingen skjer fordi sannheten er for vanskelig å håndtere, sier Lekang.

Hun mener at barn må lære seg å høre om farene ved global oppvarming, men sier at frykten kan håndteres ved å engasjere barn i løsninger på klimakrisen.

Oppvekstsjef i Larvik kommune, Jan-Erik Norder, sier at undervisningen ikke skal etterlate elever med bekmørke tanker om fremtiden.

- Vi prøver å nyansere undervisningen, slik at man gir uttrykk for at det er håp om forandring også, sier han til TV 2.