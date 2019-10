Forsker slår alarm: Mannlige dyr overrepresentert på museene

Likestillingen har ikke nådd de døde, utstoppede dyrene på naturhistoriske museer.

En studie publisert i forskerjournalen Proceedings of the Royal Society B ber naturhistoriske museer vurdere kjønnsbalansen blant døde fugler og pattedyr i museene.

Studien gjort i fem store naturhistoriske museer, viser at hanner er i flertall når dyrearter skal vises fram til publikum.

- Det er en tendens til at de som samler dyr, ønsker de største grizzlybjørnene og dyrene med de største hornene, sier Natalie Cooper, som er en av seks forfattere av studien, skriver Daily Mail.

Studien er gjennomført på dyr samlet mellom 1751 og 2018. Cooper sier at også de som i dag samler dyr, diskriminerer på kjønn.

80 MILLIONER EKSEMPLARER: Naturhistorisk museum i London er hjem til 80 millioner eksemplarer av ulike dyrearter. For mange av disse eksemplarene er hannkjønn, og det er ikke bra for forskning. Foto: Goran Stanzl/pixsell (Pa Photos)

Problemet er at museene er hjem til såkalte referansedyr - det offisielle eksemplaret av hver art, som nye dyr blir sammenlignet med.

Forskerne fant at blant de offisielle eksemplarene av fugler, var 27 prosent hunndyr. Blant pattedyr var 39 prosent hunndyr.

Dette kan være dårlig for forskningen, fordi det er vanskeligere å klassifisere hunndyr når det er færre referansedyr å sammenligne med.

Studien ble gjennomført ved Natural History Museum i London, Smithsonian National Museum of Natural History i Washington DC, Field Museum i Chicago, American Museum of Natural History i New York, og French National Museum of Natural History.