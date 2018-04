Forsker slår ned på behandling av hørselshemmede i skolen

Inkluderingspraksisen for barn med sansenedsettelser er kritisk dårlig, ifølge en fersk studie gjort av forsker Patrick Kermit.

I den regjeringsbestilte rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» , som kom i mars ble det konkludert med at dagens system for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning er lite funksjonelt og svikter de svake.

Patrick Kermit, som er forsker ved NTNU Samfunnsforskning, har undersøkt én av undergruppene, nemlig barn med hørselshemminger. Forskeren mener kompetansen hos de voksne er for dårlig.

– Hverdagen til hørselshemmede i skolen er ofte preget av fraværende kompetanse hos voksne, utdaterte holdninger og nærmest rettsløse tilstander, sier Kermit.

Kermits undersøkelse konkluderer også med at barn med hørselshemminger oppnår dårligere resultater på skolen samt at de har større psykososiale utfordringer. De er mer ensomme og sliter med å oppnå medlemskap i jevnaldrendefelleskapet.

– Hørselshemmede barn må selv bygge bro over det gapet som oppstår mellom det som tilbys i den norske skolen og det de har behov for, sier Kermit og påpeker at dette er en urimelig og umulig oppgave for mange barn og unge.

(©NTB)

Mest sett siste uken