Forskere: - Bakterien Bacillus kan bekjempe multiresistente bakterier

Den «gode» bakterien sender ut et signalstoff som får gule stafylokokker til å forsvinne.

Nylig publiserte danske DR en artikkel om bakterien Bacillus og hvordan den en gang i fremtiden kanskje kan være med på å bekjempe gule stafylokokker, også kalt MRSA.

Lavere forekomst i Norge

MRSA står for methicillin-resistant Staphylococcus aureus, og er en betegnelse på stammer av bakterier som er resistent mot penicillintypen methicillin. Det vil si at ingen antibiotika av typen penicillin, cefalosporiner og monobatamer virker.

- Problemet er viktigst i startbehandlingen av alvorlige infeksjoner hvis den er methicillin-resistent, da har man som regel få behandlingsalternativer. Hvis man vet at det er MRSA kan man oftest behandle infeksjonen med effektive antibiotika, men alternativene bør ikke brukes ukritisk på grunn av fare for resistensutvikling, sier professor ved institutt for klinisk og molekylær medisin på NTNU, Kåre Bergh til Nettavisen.

Han legger til at Norge og de øvrige skandinaviske landene har sammen med Nederland en langt lavere forekomst av MRSA.

Hemmer kommunikasjonen mellom MRSA-bakteriene

I en studie publisert i tidsskriftet Nature skriver forskerne at om man har en annen bakterie i kroppen, Bacillus, er risikoen for å ha gule stafylokokker langt mindre.

Ifølge Bergh er Bacillus en slekt med Gram-positive stavbakterier og mange arter påvises normalt og ved infeksjoner.

- En egenskap ved Bacillus er at den kan under tøffe forhold nærmest innkapsle seg i en spore som er meget robust og vanskelig å eliminere. Når forholdene igjen blir gunstige kan bakterien våkne til live.

- På hvilken måte kan Bacillus stanse gule stafylokokker?

- Forfatterne av studien har påvist holdepunkter for at Bacillus-bakteriene produserer et stoff som hemmer kommunikasjonen mellom MRSA bakteriene.

Frigir signalstoffer ut i omgivelsene sine

Ifølge DR viste forskingen at en fjerdedel av testpersonene uten Bacillus i kroppen testet positivt for gule stafylokokker, mens ingen med Bacillus testet positivt.

Forskerne konkluderte dermed med at det ser ut som at Bacillus forhindrer de gule stafylokokkene.

Gjennom museforsøk oppdaget forskerne at Bacillus frigir noen signalstoffer ut i omgivelsene sine. Signalstoffene er små molekyler som bakteriene bruker til å gi andre bakterier «beskjeder», for eksempel at det ikke er plass til flere individer i en bakteriekoloni.

Bacillus’ signalstoffer forvirrer de gule stafylokokkene, og i forvirringen trives de ikke, og dermed forsvinner de, skriver DR.

Bergh mener at studien reiser interessante fremtidsaspekter om bekjempelse av MRSA.

- Teoretisk kan man tenke seg at Bacillus-arter brukt i behandling for å hindre at MRSA etableres i tarmen, men det kreves betydelige og omfattende studier, blant annet om risiki ved å tilføre disse Bacillus-artene som probiotika.

