Forskere: - Vendepunkt for jorda kan være kun tiår unna

Forskere mener det er vanskeligere å kontrollere global oppvarming enn antatt.

Selv om utslippsmålene satt i Parisavtalen oppnås, risikerer vi at den globale oppvarmingen vil overstige 1,5 -2 grader celsius, viser en internasjonal studie forfattet av forskere fra Sverige, Australia, Danmark og Tyskland.

Ifølge rapporten, som publiseres i Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS), kan den globale snittemperaturen i stedet ende opp med å stabilisere seg 4-5 grader høyere enn i preindustriell tid og havnivået kan stige 10-60 meter over dagens nivå.

Forfatterne slår fast at overgangen til en grønn økonomi, det grønne skiftet, må skje mye raskere enn tidligere anslått om man skal unngå en konstant drivhustilstand på jorda.

Vendepunkt

Hvis polarisen fortsetter å smelte, avskogingen fortsetter og utslippene av drivhusgasser øker til nye rekorder, slik de har gjort så langt, vil jordkloden komme til et vendepunkt. Det er her en hverdag med et klima 4-5 grader varmere enn dagens og havnivå opptil 60 meter over dagens kan ventes, ifølge forskerne.

De anslår at dette kan være kun tiår unna med dagens utvikling.

BRANN: En rekordstor skogbrann herjer i disse dager California. Også i Europa har det vært en rekke skogbranner i sommer.

Mye av ekstremvarmen i verden i sommer knyttes til unormale vinder i atomsfæren – og til menneskeskapt global oppvarming.

I Norge kom den eksepsjonelt hete sommeren nesten umiddelbart etter den enda mer unormale måneden mai, da den nasjonale varmerekorden ble regelrett knust.

Menneskeskapt

Situasjonen i Norge, Sverige og Finland har vært én av mange ekstreme værhendelser på den nordlige halvkule. Canada, USA, Nord-Europa, deler av Midtøsten, Kaukasus og Japan har opplevd ekstrem hete eller tørke.

Mange klimaforskere mener det knapt kan være tvil om at menneskeskapt global oppvarming har gjort bølgen av hetebølger verre enn den ellers ville vært.

– Alvorlige klimaendringer utspiller seg foran øynene våre, sier professoren Rowan Sutton til avisa The Guardian.

Bjørn Hallvard Samset ved forskningssenteret CICERO bruker noe mindre dramatiske ord, men er i hovedtrekk enig.

– Global oppvarming har gjort dette verre, det er ingen tvil om det, sier han til NTB.

Gjennomsnittstemperaturen på kloden har beveget seg oppover, i takt med utslipp av klimagasser fra kull, olje, transport, industri, avskoging og landbruk. Når hetebølger oppstår, vil de derfor typisk være noe varmere enn de var før.

Klimamålet kan bli oppjustert

I dag har EU og Norge begge et mål om å kutte utslippene av klimagasser med minst 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

Men nå vurderer EU å øke innsatsen. EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete mener EU er i posisjon til å skjerpe målet til 45 prosent.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Budskapet mottas positivt i Norge.

– Dette er bra. Dette er vi for, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Han mener det vil være naturlig for Norge å følge etter hvis EU øker ambisjonsnivået.

De eksisterende klimamålene ble lagt fram før Parisavtalen ble inngått i 2015. Planen er at alle som er med i Parisavtalen, skal legge fram oppdaterte nasjonale mål innen 2020.

Nye febervarme dager

Deler av Europa vil fremdeles føles som en bakerovn denne uka, med temperaturer opp mot 40 grader flere steder. Flere påpeker at det kan være den nye normalen.

Frankrikes helseminister Agnes Buzyn advarte folk etter lørdag, da landet så de høyeste temperaturene siden hetebølgen som tok livet av flere tusen eldre i 2003.

– Dere må drikke mye, men også spise og få i dere salt, var rådet hennes til folket.

Deretter kom tankene rundt klimaendringer.

– Vi må sannsynligvis tilpasse advarslene våre i årene som kommer, for dette er noe vi ikke har sett tidligere, sa hun, med henblikk på det langvarige, varme været både Frankrike og store deler av Europa har hatt i år.

Mest sett siste uken