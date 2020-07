Forskere advarer mot en bølge av korona-hjerneskader

Forskere fra University College London mener korona kan forårsake hjerneskader, og blant annet føre til betennelse, psykose og delirium.

Forskerne har undersøkt 43 koronapasienter som har opplevd midlertidige problemer med hjernen, slag og nerveskader, ifølge Reuters.

Studien er publisert i tidsskriftet Brain.

– Vi vet ikke hva langtidseffektene av korona kan være. Leger må være oppmerksomme på mulige nevrologiske effekter ettersom tidlig diagnose kan forbedre utfallet for pasienten, sier Ross Paterson, som er blant forskerne som står bak studien, ifølge NTB.

- Min bekymring er at vi har millioner av mennesker med covid-19 nå. Og hvis vi om et års tid har 10 millioner som har blitt friske igjen og disse har kognitive mangler ... da vil det påvirke deres evne til å arbeide og deres evne til å leve et aktivt liv, sier en annen av forskerne bak studien, Adrian Owen fra Western University i Canada, ifølge Reuters.

