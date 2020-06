Forskere ber Facebook slutte å spre desinformasjon fra Trump

En stor gruppe eksperter skriver i et brev til Facebooks Mark Zuckerberg at han ikke må la Donald Trump bruke plattformen til å spre desinformasjon.

Blant dem som har signert brevet, er 60 forskere som arbeider ved USAs mest anerkjente forskningsinstitusjoner. Mange utfører dessuten forskning finansiert av Facebook-gründer Mark Zuckerberg.

I brevet skriver de at Facebook ikke bør la presidenten bruke plattformen til å spre desinformasjon og uttalelser som er ment å hisse opp folk. De ber Zuckerberg vurdere strengere retningslinjer, spesielt under den nåværende uroen knyttet til rasisme.

– Forskernes oppdrag er i strid med noen av de standpunktene Facebook har tatt, så vi oppfordrer dem til å være mer på sannhetenes side og på den rette siden av historien, slik vi har uttalt i brevet, sier en av de tre initiativtakerne, Debora Marks ved Harvard Medical School.

De to andre initiativtakerne er Martin Kampmann ved University of California-San Francisco og Jason Shepherd fra University of Utah. Alle har fått pengestøtte fra et forskningsprogram kalt Chan Zuckerberg Initiative, som jobber for å forebygge og behandle sykdommer som Alzheimer og Parkinson.

Kraftig kritikk

De oppgir at over 160 forskere har signert brevet, og at 10 prosent av dem er ansatt i stiftelser som drives av Zuckerberg og hans kone Priscilla Chan.

Zuckerberg har den siste tiden fått kraftig kritikk fra blant annet borgerrettsforkjempere fordi han nekter å merke noen av Trumps meldinger som villedende, slik Twitter har begynt å gjøre.

Selv argumenterer han med at store sosiale medier-selskaper ikke bør opptre som portvoktere for det politiske ordskiftet på nett.

– Jeg tror ikke Facebook eller andre plattformer på internett generelt bør være sannhetens voktere, sa Zuckerberg i et intervju med kanalen CNBC i forrige uke.

Presidentordre

Uttalelsen kom etter at Trump signerte en presidentordre som skal slå ned på det han kaller sosiale mediers sensur. Ordren ble gitt etter at Twitter merket flere at Trumps meldinger fordi de inneholdt desinformasjon.

I brevet fra forskerne, som ble sendt i helgen, heter det at villet desinformasjon og splittende språk er i strid med forskernes målsetting om å bruke teknologi til å forhindre og utrydde sykdom, bedre barns utdanning og reformere rettsvesenet.

De peker spesielt på Facebooks beslutning om ikke å merke Trumps uttalelse «når plyndringen starter, starter skytingen» som et brudd på det sosiale mediets retningslinjer.

Trumps uttalelse var en reaksjon på opptøyene som brøt ut etter at afroamerikanske George Floyd ble utsatt for dødelig politivold i Minneapolis for snart to uker siden.

