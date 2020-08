Forskere blir stadig mer optimistiske rundt korona-immunitet

Troen på en virksom korona-vaksine er stadig sterkere, selv om det har kommet dårlige nyheter.

Blir man immun mot covid-19 i lang tid etter sykdom, og vil en vaksine faktisk kunne fungere?

Dette er kanskje de to viktigste spørsmålene for tiden. Ifølge det anerkjente tidsskriftet Nature og forskere som New York Times har snakket med, er det stadig klarere at svarene på begge disse to spørsmålene er: Ja.

Overrasket over negativ vinkling

Optimismen kan virke overraskende. Det har kommet noen meldinger om personer som har blitt smittet to ganger. Andre rapporter har vært at mengden antistoffer i kroppen faller betydelig etter bare tre måneder. Det kan tyder på at man ikke får langvarig immunitet mot viruset.

Antistoffer hindrer viruset å kopiere seg selv, og er derfor et veldig viktig førstelinjeforsvar.

Virolog Katie Doores ved King's College London står bak en av forskningsrapportene som har vist denne utviklingen. Hun sier til Nature at hun ble overrasket over hvor negativ medieoppslagene har vært basert på funnene:

- Alle ser ut til å ha tenkt «Argh!», men vi vet ikke hvor mye antistoffer vi trenger for å stoppe viruset, sier hun.

Ifølge eksperter på feltet er det helt normalt at mengden antistoffer faller kraftig etter at infeksjonen er bekjempet:

- Selv små mengder antistoffer kan være beskyttende, sider Mala Maini ved University College London til Nature.

- Mengden antistoffer faller, men de ser ut til å stabilisere seg på et minstenivå. Responsen ser ut til å være vedvarende, sier Deepta Bhattacharya ved Universitetet i Arizona til New York Times.

Kroppens backup-løsning

Selv om antistoffene i kroppen havner på et lavt nivå, lagres det såkalte B-minneceller i beinmargen. Hvis viruset dukker opp igjen i kroppen, starter de produksjon av antistoffer.

Ifølge Marcus Buggert ved Karolinska Institutet i Stockholm tyder informasjonen man har så langt på at disse cellene ikke forsvinner.

Assisterende professor Marcus Buggert ved Karolinska Institutet Foto: (KI)

Et annet forsvarsnivå er kroppens T-celler, som ødelegger infiserte celler. Nature melder at det i en nylig publisert studie viste seg at alle de undersøkte personene i studien, som hadde gjennomgått covid-19, hadde T-celler som gjenkjente koronaviruset.

- Det ser ut som om viruset i stor grad stimulerer T-cellene. De fleste har en veldig god T-cellestimulans mot viruset, sier immunolog Danny Altman ved Imperial College London.





- Ting fungerer som de skal

New York Times har gjennomgått en lang rekke studier som tyder på at immunresponsen mot viruset ser ut til å være sterk - selv hos personer som kun har milde symptomer. Antistoffer, B-celler og T-celler gjør alle jobben sin.

Selv om kroppen ikke nødvendigvis klarer å utvikle en form for immunitet som umiddelbart klarer å avvise viruset, tyder studiene på at kroppen angriper viruset raskere og mer resolutt hvis det blir utsatt igjen.

- Dette er nøyaktig hva vi ønsker å se, sier immunolog Marion Petter ved Univeristy of Washington, som er en av medforfatterne på en nylig publisert studie (preprint).

- Alle delene er der som skal til for å kunne gi en totalt beskyttende immunrespons, sier hun.

Vet ikke alt - men lovende

Alle påpeker at det fortsatt er mye man ikke vet, og at en del svar om langtidsimmunitet ikke vil være mulig å gi før det faktisk har gått lang tid.

- Fortsatt er mye uvisst. Selv om studiene hinter til en potensiell beskyttelse, så demonstrerer ikke studiene beskyttelse i praksis. Det er vanskelig å forutse hva som kommer til å skje. Mennesker er så forskjellige og det er mange faktorer som kan spille inn, sier Cheong-Hee Chang ved Universitetet i Michigan til NY Times.

- Vi ser fantastisk immunrespons og antistoffer som ser fantastisk ut, men vi vet ganske enkelt ikke hvor lenge det vil vare. Dessverre så vil det ta tid, sier Mehul Suthar til Nature.

T-celler mot det beslektede SARS-viruset har vist seg å være tilstede 17 år etter infeksjon.

Dette betyr i så fall at prospektene til en vaksine mot covid-19 er svært gode, siden foreløpige resultater tyder på at vaksinene både stimulerer til produksjon av antistoffer og T-cellerespons.

