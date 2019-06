Forskere frykter at populær vegetarianer-ost kan gi antibiotikaresistens

Eksperter frykter at mange vegetarianeres store appetitt på kypriotisk halloumi-ost skal føre til økt antibiotikaresistens, melder SVT.

Det har de siste årene vært en eksplosiv økning i importen av halloumi til Sverige, i takt med at flere og flere spiser vegetarmat.

Mens det i 2010 ble importert 21 tonn halloumi til Sverige, ble det i fjor importert 4.000 tonn. Dette et ikke uproblematisk, advarer forskere.

Osten produseres på Kypros, som er Europas verste land når det gjelder bruk av antibiotika på dyr.

Mens norske dyr i gjennomsnitt får 2,9 milligram antibiotika per korrigerte dyreenhet, minst i Europa, får dyr på Kypros 453 milligram, ifølge SVT.

– Problemet er at risikoen for antibiotikaresistens øker, sier Elina Åsbjer, som er veterinær ved Centrum för djurvälfärd ved Sveriges landbruksuniversitet.

Det er uklart hvor mye antibiotika som gis til dyr som benyttes i produksjon av halloumi, og osten i seg selv er ufarlig å spise. Åsbjer ber likevel forbrukerne tenke nøye gjennom innkjøpene sine.

– Det er bra at vi har en økende bevissthet blant forbrukerne, slik at man kan påvirke ved hjelp av kjøpekraften. Man bør helt enkelt velge produkter som kommer fra land som har et lavere antibiotikaforbruk, sier hun.

– Over 30.000 mennesker dør årlig i Europa som følge av infeksjoner som er forårsaket av antibiotikaresistente bakterier, som ikke kan behandles. Så dette er en trussel mot folkehelsen, sier Åsbjer.

