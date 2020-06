Forskere har beregnet hvor mange som ville ha dødd i Norge uten en nedstengning av samfunnet

Imperial College London har regnet ut hvor mange menneskeliv som er reddet som følge av nedstengningen i elleve europeiske land.

Forskere ved det anerkjente Imperial College London har gjennomført en omfattende studie, der de har beregnet antall koronadødsfall som ble forhindret av nedstengningen i elleve europeiske land.

Studien er fagfellevurdert, og en uredigert versjon er publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature.

Forskerne har observert utviklingen av epidemien fra starten av utbruddet fram til 4. mai i elleve europeiske land.

Landene som er observert i studien, er: Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Norge, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia.

- Forhindret 12.000 dødsfall i Norge

Fra starten av utbruddet fram til 4. mai var det registrert 130.000 koronarelaterte dødsfall i de nevnte landene. Forskerne har benyttet avanserte, matematiske modeller for å beregne hvor mange dødsfall det ville vært dersom det ikke ble innført noen nedstengning av samfunnet.

De estimerer at 3,1 millioner menneskeliv er blitt reddet i de elleve landene i den gitte tidsperioden.

- Nedstengningen forhindret millioner av dødsfall. De dødsfallene ville vært en tragedie, sier seniorforsker ved Imperial College London, Seth Flaxman, i en uttalelse, ifølge BBC.

Nettavisen har sett nærmere på tallene for Norge som er presentert i studien. Forskerne har oppgitt at det var 208 koronarelaterte dødsfall i Norge per 4. mai. Uten noen som helst nedstengning, har forskernes matematiske modeller beregnet at det reelle koronadødsfallet i Norge ville ligget på 12.000 fram til 4. mai.

Faktiske dødsfall kontra dødsfall uten tiltak

Forskerne har i studien oppgitt antall faktiske koronadødsfall per 4. mai og antall estimerte dødstall uten nedstengning/smitteverntiltak per 4. mai:

Østerrike: 600 (faktiske dødsfall)/ 66.000 (dødsfall u/nedstengning)

600 (faktiske dødsfall)/ 66.000 (dødsfall u/nedstengning) Belgia: 7924 (faktiske dødsfall)/ 120.000 (dødsfall u/nedstengning)

7924 (faktiske dødsfall)/ 120.000 (dødsfall u/nedstengning) Danmark: 493 (faktiske dødsfall)/ 34.000 (dødsfall u/nedstengning)

493 (faktiske dødsfall)/ 34.000 (dødsfall u/nedstengning) Frankrike: 25.201 (faktiske dødsfall)/ 720.000 (dødsfall u/nedstengning)

25.201 (faktiske dødsfall)/ 720.000 (dødsfall u/nedstengning) Tyskland: 6831 (faktiske dødsfall)/ 570.000 (dødsfall u/nedstengning)

6831 (faktiske dødsfall)/ 570.000 (dødsfall u/nedstengning) Italia: 29.079 (faktiske dødsfall)/ 670.000 (dødsfall u/nedstengning)

29.079 (faktiske dødsfall)/ 670.000 (dødsfall u/nedstengning) Norge: 208 (faktiske dødsfall)/ 12.000 (dødsfall u/nedstengning)

208 (faktiske dødsfall)/ 12.000 (dødsfall u/nedstengning) Spania: 25.613 (faktiske dødsfall)/ 470.000 dødsfall u/nedstengning)

25.613 (faktiske dødsfall)/ 470.000 dødsfall u/nedstengning) Sverige: 2769 (faktiske dødsfall)/ 28.000 (dødsfall u/noe tiltak)

2769 (faktiske dødsfall)/ 28.000 (dødsfall u/noe tiltak) Sveits: 1476 (faktiske dødsfall)/ 54.000 (dødsfall u/nedstengning)

1476 (faktiske dødsfall)/ 54.000 (dødsfall u/nedstengning) Storbritannia: 28.734 (faktiske dødsfall)/ 500.000 (dødsfall u/nedstengning)

Utregningene som ble anvendt i studien, tok utgangspunkt i flere antagelser som vil påvirke tallene. Forskerne antok at ingen ville ha endret atferden sin overfor koronautbruddet uten innføringen av en nedstengning.

De har heller ikke tatt med faktoren at sykehuskapasiteten i landene ville bli sprengt, som igjen ville ha utløst flere dødsfall grunnet mindre tilgang på sykehusbehandling. Studien tar heller ikke hensyn til helsekonsekvensene som nedstengingen har medført.

Forskerne advarer

Videre anslår studien at koronautbruddet ville nesten vært over nå, dersom det ikke hadde blitt innført nedstengning, ettersom så mange mennesker da ville vært smittet, og at man da ville ha oppnådd flokkimmunitet.

Samtidig advarer forskerne at det fortsatt er et svært lite antall mennesker som er smittet, og at vi fortsatt befinner oss «i starten av pandemien».

- Påstander om at dette er overstått, kan avvises på det sterkeste. Vi er bare i begynnelsen av pandemien, sier Flaxman til BBC.

Mange av landene som ble observert i studien, er nå i ferd med en gradvis gjenåpning av samfunnet. Det innebærer en økt risiko for mer smittespredning i samfunnet.

- Nå som bevegeligheten kommer tilbake, er det en reell risiko for en ny bølge ganske snart, i løpet av en måned eller to, sier seniorforsker Samir Bhatt, som også deltok i studien.

- Smitteoverføring redusert med 82 prosent

Hensikten med nedstengingen av samfunnet, var å få ned det såkalte smittetallet R, og dermed redusere antall smittede personer i samfunnet. Smittetallet R vil også påvirke antall dødsfall forårsaket av covid-19 - sykdommen som forårsakes av koronaviruset.

Smittetallet R sier noe om hvor mange én koronasmittet person smitter videre. Forskerne konkluderer med at tiltakene har bidratt til å redusere smitteoverføringen i de elleve landene med 82 prosent.

«På tidspunktet denne studien ble utført, fant vi nåværende estimater for R (smittetallet) til å variere fra et posteriort (bakre red.anm.) gjennomsnitt på 0,44 for Norge og et posteriort gjennomsnitt på 0,82 for Belgia, med et gjennomsnitt på 0,66 for alle de elleve landene. Dette er en reduksjon på 82 prosent sammenlignet med verdiene før tiltakene ble innført. For alle landene ser vi at det nåværende reproduksjonstallet er betydelig under én. Vi kan konkludere med at de nåværende tiltakene har vært tilstrekkelig nok til å få reproduksjonstallet under 1 og oppnådd kontroll over epidemien,» lyder studien.

Gruppen som står bak studien, er den samme gruppen forskere som rådet britiske myndigheter til å innføre nedstengning av samfunnet for å stanse spredningen av koronaviruset.

