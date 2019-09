Forskere har funnet vann på planet 110 lysår fra jorden

Astronomer i London har oppdaget vanndamp på en planet utenfor vårt solsystem.

Planeten ble funnet i 2015, men det er først nå at det er oppdaget vanndamp på K2-18b, skriver National Geographic. Forskerne har også funnet helium og hydrogen i atmosfæren på planeten.

Planeten er en såkalt super-jord - en eksoplanet med en masse som er høyere enn jordens, men lavere enn gassplanetene i vårt solsystem. En eksoplanet er en planet som går i bane rundt andre stjerner enn solen.

K2-18b befinner seg omkring 110 lysår unna jorden og planetens masse skal være omkring 8 ganger jordens. Planeten er omkring syv ganger nærmere sin stjerne enn vi er solen, og med det bruker den også kortere tid på å gå i bane rundt stjernen. Her er et år på omkring 33 dager, ifølge The Guardian, mens vi altså har 365.

Funnet av vann gir selvsagt økt håp om at planeten også skal være beboelig.

- Dette er den første potensielt beboelige planeten hvor temperaturen er riktig og hvor vi nå vet at det er vann, sier sier astronom ved University College London, Angelos Tsiaras.

- Det er den beste kandidaten for å være beboelig, som vi vet om nå.

The Guardian påpeker at det at det er funnet vanndamp på planeten ikke betyr at det er vann på overflaten, men at man altså er et skritt nærmere jakten på planeter der forholdene ligger til rette for liv. Astronomer håper fremover på å kunne finne flere tegn på vann på eksoplaneter, som det siden midten av 90-tallet er oppdaget tusenvis av.