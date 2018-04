Forskere i opprop mot Svenska Akademien

Et hundretalls forskere stiller seg bak et opprop der Svenska Akademien anklages for ikke å drive institusjonen på en «verdig og adekvat» måte.

Oppropet er undertegnet av forskere innen blant annet litteratur, språk og idéhistorie, og det ble mandag publisert i Dagens Nyheter.

Forskerne uttrykker sterk uro over Svenska Akademiens troverdighet og framtid i lys av skandalen rundt den overgrepsanklagede såkalte kulturprofilen.

– Drivende krefter har valgt i over tjue års tid å neglisjere anklager om seksuelle overgrep. Man har uttrykkelig latt være å bry seg om vitnesbyrd fra de kvinnene som har fortalt om hva de er blitt utsatt for, og dyrket fram en taushetskultur som viser alle tegn på nepotisme, inhabilitet og vennskapskorrupsjon, heter det i oppropet.

– Vi er tvunget til å konstatere at Svenska Akademien i dens nåværende form mangler legitimitet, og at de gjenværende medlemmene ikke greier å drive virksomheten på en verdig og adekvat måte, skriver de videre.

Kulturprofilen er ektemannen til poeten Karen Frostenson. Hun trakk seg fredag fra alle sine oppgaver i Svenska Akademien, samtidig som den faste sekretæren Sara Danius gikk av. De to har hatt støtte fra hver sin fløy i Akademien, som har i alt 18 medlemmer, og som blant annet har ansvaret for å dele ut Nobels litteraturpris.

Forskerne krever også at reformarbeidet som ble påbegynt under Danius, blir gjenopptatt.

Lørdag gikk også 200 forfattere sammen i et annet opprop der de gir sin støtte til Sara Danius og kritiserer det de beskriver som sexisme, inhabilitet og maktmisbruk innen Svenska Akademien.

