Forskere kan ha funnet forklaringen på hvorfor hvaler strander

Forskere har lenge sett en sammenheng mellom sonarer og massestranding av hval. Nå vet de hvorfor.

Massestranding av hvaler er noe vi har sett med jevne mellomrom de siste årene. Videoen over er filmet i New Zealand, der 145 hvaler strandet og døde i november.

I 2017 strandet over 400 hvaler på New Zealand. Før 1960 derimot, var det svært sjeldent at hvaler strandet seg selv.

Lenge har forskere sett at det er en sammenheng mellom bruk av sonarer og hvalstranding. Hvalene svømmer bort i panikk ved bruk av sonarer.

Sonarer brukes blant annet av forsvaret til å lete etter ubåter. Det er en kort lydbølge som reflekterer mot gjenstander eller dyr i havet, og på den måten lager et bilde av hva som er under havoverflaten.

416 HVALER STRANDET: I 2017 strandet 416 hvaler på Farewell Spit på New Zealand Friday.

I 2002 døde ti hvaler etter å ha strandet på Kanariøyene. Etter dette ble det ulovlig å bruke militære sonarer, og dødeligheten gikk ned med 25 prosent, skriver Canarijournalen.

Forskere ved universitetet i Las Palmas på Grand Canaria har undersøkt 121 tilfeller der hvaler har strandet og dødd. Mange av hvalene strandet seg selv fra timer til noen dager etter at en militærøvelse var gjennomført.

Nå har forskerne funnet ut at sonarer gjør at nitrogenbobler bygger seg opp i blodårene til hvalene. Det samme skjer i mennesker som får dykkersyke. Nitrogenboblene kan føre til hjerneblødning og andre indre skader.

Forskerne har mener at ulike hvalarter blir påvirket av sonarer i ulik grad, selv om symptomene er de samme. Det er også en forskjell på hvilke frekvenser som skader hvaler mest. Aktive mellomfrekvenssonarer (MFAS) som fungerer i 5 kilohertz-båndet ser ut til å være mest skadelig for hvalene.

Forskerne anbefaler at videre studier blir gjennomført.

Forskningsrapporten er publisert her i The Royal Society Publishing.