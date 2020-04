Forskere ser senskader etter covid-19

Leger og forskere har begynt å oppdage senskader på en rekke kroppsdeler hos pasienter som har vært syke med covid-19.

Leger og forskere ser nå senskader på lungene, men covid-19 kan også påvirke hjerte, lever, nyrer, hjerne, hormonproduserende kjertler og blodets kretsløp, skriver NRK.

– Covid-19 er ikke bare en lungesykdom. Den kan påvirke hjertet, lever, nyrer, hjernen, hormonproduserende kjertler og blodets kretsløp, sier kardiolog Harlan Krumholtz ved Yale University til Los Angeles Times.

Senskader

Særlig ser man skader på lever og hjerte hos friskmeldte pasienter i Kina.

I Norge har Akershus universitetssykehus planlagt en studie som skal kartlegge senskader hos koronapasienter.

Forskerne vil kontrollere både dem som har ligget i respirator, og dem som ikke har det. De skal ta røntgenbilder og måle lungekapasitet.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har ingen konkrete råd om hvilke senvirkninger friskmeldte pasienter bør være på vakt mot.

– Man kan være obs på at det kan ta litt tid å komme seg helt til hektene. Kanskje trenger man også litt mer hvile enn det man trodde, sier han til NRK.

Svikt i leverfunksjoner

I en studie gjennomført av kinesiske forskere, og som ble offentliggjort denne uken, har forskere fulgt 34 covid-19 pasienter som var innlagt på sykehus. Blodprøver viser at blant både pasienter med alvorlige og mindre alvorlige sykdomsforløp, så viser blodprøver at kroppen ikke kommer tilbake til normalt nivå. Spesielt ser man at leverfunksjoner har blitt redusert hos personer som har blitt friske av covid-19.

Også hjertet kan få svekkelser forsårsaket av en periode der covid-19 gjør at kroppen ikke klarer å ta opp nok oksygen i kroppen.

Det finnes ennå ingen som har levd lenge etter å ha vært koronasmittet. Det er bare tre måneder siden de første smittede ble friske i Kina.

