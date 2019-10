Forskere stusset etter overraskende funn: Bevegelser i jordskjelvforkastning kan få katastrofale følger i California

For første gang er det registrert bevegelser i Garlock-forkastningen, som i verste fall kan føre til et jordskjelv med 8 i styrke.

LOS ANGELES (Nettavisen): Å bo i California medfører at man må ta hensyn til noen andre utfordringer enn i Norge.

Delstaten er for øyeblikket inne i «fire season», noe som gjør at mange innbyggere må leve med frykten for at skogbranner skal true boligen deres. I tillegg er jordskjelv en konstant bidragsyter til bekymring.

Så godt som hver dag oppstår det små skjelv i California. Disse merkes sjelden, men av og til blir styrken større. I sommer ble California rystet av to kraftige jordskjelv i Ridgecrest, noe som førte til ristinger sa langt unna som Las Vegas og Los Angeles.

I California frykter man «The big one» - et katastrofalt jordskjelv ved den geologiske forkastningen som kalles San Andreas, og som vil føre til enorme ødeleggelser og dødsfall.

Eksperter definerer «The big one» som et skjelv på minst 7,8 på Richters skala. Et slikt skjelv har ikke oppstått i California på over hundre år, og eksperter har antydet at man nå er på overtid for at et slikt skjelv skal inntreffe.

Skremmende nyhet

Dermed er det ikke rart at en en nyhet fra forskere ved California Institute of Technology (Caltech), har skapt bekymring. De opplyste nemlig sist uke at den store Garlock-forkastningen i delstaten har begynt å bevege på seg, for første gang siden man begynte å observere området.

Store norske leksikon definerer en forkastning som «en struktur som dannes i jordskorpen ved at en del av jordskorpen beveger seg i forhold til en annen langs en bruddsone eller forkastningssone».

FORKASTNING: Dette datalagde NASA-bildet fra år 2000 viser Garlock-forkastningen, som strekker seg langs foten av fjellene, fra nede til venstre til toppen på midten av dette bildet. Foto: NASA/Wikimedia Commons

Garlock-forkastningen kan potensielt skape et jordskjelv med hele 8 i styrke, og bevegelsen har dermed naturligvis fått forskerne til å sperre opp øynene.

- Dette er overraskende fordi vi aldri har sett Garlock-forkastningen gjøre noe som helst, sier Zachary Ross, som ledet forskningen, til Los Angeles Times.

- Nå har den, helt plutselig, endret adferd. Vi vet ikke hva det betyr, uttaler Ross.

Kan bli katastrofalt

Det er satellittbilder som viser at den omtrent 250 kilometer lange forkastningen, som ligger nord i Mojaveørkenen, har begynt å bevege seg. Bildene viser at det har ført til at bakken buler ut visse steder.

Det har aldri før vært registrert bevegelser eller jordskjelv ved Garlock-forkastningen. Forskerne bekrefter at det er skjelvene ved Ridgecrest i sommer som har ført til ustabiliteten, som også har inntruffet andre steder i California.

Ifølge Los Angeles Times er det ikke mulig å spå om dette vil føre til et stort jordskjelv, men hvis et skjelv med 8 i styrke skulle inntreffe, kan følgene bli katastrofale.

Befolkede områder som for eksempel San Fernando Valley, Bakersfield og Santa Clarita, som til sammen har nesten 2,3 millioner innbyggere, vil kunne kjenne skjelvinger. Los Angeles vil antakelig også merke et slikt jordskjelv

STOR: Den gule linjen viser Garlock-forkastningen i California. Nede til kan man se byen Santa Clarita, som ligger mindre enn 50 kilometer unna Los Angeles. Foto: USGS/Wikimedia Commons

I tillegg vil det antakelig ramme store veier, militærbaser, viktige vannkilder og Kern County, en av USAs mest produktive områder når det gjelder jordbruk og olje.

Et stort skjelv ved Garlock-forkastningen vil også mest sannsynlig destabilisere den enorme, fryktede San Andreas-forkastningen. Et kraftig jordskjelv ved den forkastningen, som strekker seg langs 1300 kilometer, kan føre til det kraftigste skjelvet i California siden 1857.

Avliver myte

Å spå når jordskjelv vil inntreffe, er så godt som en umulig oppgave. Man kan for eksempel ikke slå fast at store bevegelser ved Garlock-forkastningen vil utløse noe ved San Andreas.

SKADER: Ingen mistet livet, men det oppstod mange skader da to jordskjelv rammet Ridgecrest i California sommer. Foto: Mario Tama (AFP/NTB Scanpix)

Det som er sikkert, er at skjelvene i sommer, som hadde en styrke på henholdsvis 6,4 og 7,1, har ført til ustabilitet i hele området. Og det som er uvanlig denne gangen, er altså at man for første gang har registrert bevegelser ved Garlock-forkastningen.

Los Angeles Times skriver at dette bidrar til å avlive en etablert jordskjelv-myte.

Mange tror at store jordskjelv minsker mulighetene for større skjelv i nær framtid. Det stemmer ikke, ettersom store jordskjelv fører til en rekke flere skjelv. Etterskjelvene er som oftest mindre, men noen ganger er de større.

I september spådde imidlertid det geologiske overvåkingssenteret USGS at jordskjelvene i Ridgecrest mest sannsynlig ikke vil føre til større skjelv.

Andre forskere, som ikke var involvert i studien, mener oppdagelsen ved Garlock-forkastningen er interessant og bør undersøkes videre for å forstå det bedre. De understreker også at konsekvensene ikke er kjente.

Selv om man ikke har registrert at Garlock tidligere har bevegd seg på grunn at store skjelv, har man observert det ved andre forkastninger, uten at det har ført til store jordskjelv.

- Det er faktisk ganske vanlig, og hvis det er tilfellet, betyr det ikke nødvendigvis at det varsler noe fryktelig, sier forsker Morgan Page ved USGS til Los Angeles Times.