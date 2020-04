Forskere tror BCG og polio-vaksine kan gi effekt mot korona

Vaksiner kan ha krysseffekter. En av disse kan være evne til å bekjempe covid-19.

Det pågår for tiden veldig mange forsøk på å behandle og forhindre spredning av korona-viruset, og det finnes enda flere teorier om hvordan man kan gjøre dette.

I påvente av en skikkelig vaksine, er bruk av allerede eksisterende legemidler blitt et stort fokus for å kunne ha midlertidige løsninger.

Les også: Dette bør du vite for å sette korona-pandemien i perspektiv

Kan polio og tuberkulose hjelpe?

Og nå er det flere som mener at eksisterende vaksiner mot tuberkulose og polio kan sette kroppen bedre i stand til å håndtere korona-infeksjon.

Nærmere bestemt er det to vaksiner som nå har fått mye fokus: Tuberkulose-vaksinen BCG, som frem til forholdsvis nylig var en del av vakineprogrammet i Norge, samt munndråpe-varianten av polio-vaksinen med levende poliovirus.

Ifølge Assosciated Press er det mange år siden forskere så at barn som ble vaksinert med BCG mot bateriesykdommen tuberkulose, også viste seg å få forbedret motstandsdyktighet mot en rekke virus.

Den samme kryssbeskyttelsen har man sett antydninger til ved munndråpevarianten av poliovaksinen.

Les også: Har gjort avtale om én milliard koronavaksiner

Styrker førstelinjeforsvaret

Vaksiner er normalt skreddersydd for å angripe spesielle virus eller bakterier, og tesen er at disse vaksinene også styrker kroppens normale førstelinjeforsvar.

- Dette er fortsatt en hypotese, men hvis det virker kan det bli et viktig verktøy i den farlige perioden frem til vi har en skikkelig, spesifikk vaksine på markedet, sier Dr. Mihai Netea ved Radboud University i Nederland til nyhetsbyrået AP.

I Nederland har allerede 1500 helsearbeidere fått satt BCG-vaksinene i en studie som Netea leder. I Australia håper en på 4000 frivillige til et forskningsprogram, hvor 700 personer allerede har fått satt sprøyter med enten BCG eller placebo.

Global Virus Networks grunnlegger Dr. Robert Gallo mener poliovaksinen kan bli neste vaksine som kan testes ut. I et lengre intervju med den amerikanske TV-stasjonen PBS beskriver han hvordan vaksinen kan gi en kortsiktig økt beskyttelse mot viruset, uten at det fremstår å være særlig risiko for bivirkninger:





Les også: Hver tredje amerikaner tror på denne konspirasjonsteorien

WHO gir forskningen en mulighet

Interessen for BCG-vaksinen har kommet etter at det dukket opp flere ikke-fagfellevurderte rapporter den siste tiden som antyder at land med BCG-vaksinen har færre covid-19-tilfeller enn land uten vaksinen.

I et notat fra WHO fra søndag, skriver de at det ikke finnes noen bevis for at BCG-vaksinen beskytter mot koronaviruset, men påpeker at to kliniske studier er i gang for å se nærmere på muligheten. Disse vil de se nærmere på når dokumentasjonen foreligger.

- Det er eksperimentelle bevis fra både dyr og menneskestudier at BCG-vaksinen har ikke-spesifikke effekter på immunsystemet. Disse effektene har ikke blitt godt beskrevet og deres kliniske relevans er usikkert, skriver WHO.

- I fraværet av bevis, anbefaler ikke WHO å bruke BCG-vaksinene for å forebygge covid-19, påpeker de.

Les også: Gunnar Stavrum: Permitterte mister 31.100 i lønn per måned