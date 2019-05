Forslått pinnsvin funnet i Oslo: - Veldig vondt å se

- Det er til tider saker som skjer som jeg overhodet ikke forstår, skriver Ingrid Fosse i Pinnsvinhjelpen.

- Man blir veldig opprørt. Det er veldig vondt å se, sier Ingrid Fosse i Pinnsvinhjelpen.

Tirsdag ble organisasjonen ringt opp av en familie på som hadde funnet et forslått pinnsvin på Ammerud i Oslo. Torsdag skriver hun om hendelsen på Pinnsvinhjelpens Facebook-side:

«Det er til tider saker som skjer som jeg overhodet ikke forstår. Jeg forstår f.eks ikke dere eller deg som på Ammerud i Oslo i går som sparket og slo et pinnsvin så kraftig at den nesten ikke klarte å bevege seg etterpå. Hva var det som skjedde? Hvorfor ble du så sint? Hvorfor gjorde du dette mot et dyr som ikke gjør deg noe. Ikke biter det deg og ikke klorer det deg. Kanskje det freser litt men det er da ikke farlig.», skriver hun.

- Vi vet ikke hvem det er som har gjort dette. Det vi vet er at noen har sett dette pinnsvinet, ringt oss og så er det tatt med til veterinær og fått behandling, sier Fosse til Nettavisen.

Hun forteller at pinnsvinet hadde «balloon-syndrome» - der pinnsvinet fylles med luft, noe hun forklarer kan tyde på at det har vært utsatt for harde slag. I tillegg skal sår på snuten til pinnsvinet tyde på at det har vært utsatt for spark, ifølge Fosse.

- Det er så forsvarsløst. Det eneste et pinnsvin kan gjøre for å forsvare seg er å rulle seg sammen til en ball. Når folk da er slemme så er det veldig trist.

Pinnsvinet ble funnet på Ammerud i Oslo. Ingrid Fosse i Pinnsvinhjelpen forteller at det skjer hvert år at pinnsvin blir mishandlet. Foto: Pinnsvinhjelpen

At pinnsvin blir behandlet på denne måten er ikke uvanlig, ifølge Fosse, som mener dyremishandling er et langt større problem i Norge enn mange nok tenker.

- Det skjer hvert år, og det er jo folk som synes det er gøy å kjøre over pinnsvin også, sier hun.

Heldigvis ble pinnsvinet i dette tilfellet funnet og blir nå tatt vare på til det kan slippes ut igjen. På Facebook skriver Fosse at pinnsvinet har vært hos Lillestrøm Dyreklinikk hele dagen.

«Den har også blitt kraftig bedøvd. Hvorfor den ble bedøvd lurer du kanskje på? Jo fordi den hovnet så kraftig opp at den kun klarte og gå i sirkel. En måte et pinnsvin hovner opp på er at det fylles med luft. Da kan det ikke engang forsvare seg mot sånne som deg, med å rulle seg sammen.», skriver hun.

«Heldig var pinnsvinet som fikk hjelp så raskt av så flinke veterinærer. For nå er luften ute.»



- Det er et lyspunkt her og det er at noen har funnet pinnsvinet og ringt oss, at det får behandling, sier hun til Nettavisen.

- Når behandlingen er ferdig så kommer pinnsvinet til å ha det veldig bra.