Første coronasmitte mellom to personer i USA

For første gang er det påvist smitte av coronaviruset mellom to personer i USA.

Det er allerede påvist coronavirus i USA, men dette er altså første gang en person i landet skal ha blitt smittet av en annen med viruset i USA. Mannen er den sjette smittede i USA.

Mannen som har blitt smittet bor sammen med en 60 år gammel dame, som skal ha fått viruset etter at hun var i Wuhan i Kina i desember.

Les også: Coronaviruset nærmer seg Norge - sjekk hvor viruset er nå (+)

Smitter raskt

Torsdag er flere personer smittet i Kina av det nye coronaviruset enn under SARS-utbruddet i 2002 og 2003. Mer enn 7.700 mennesker hadde torsdag fått påvist smitten og 170 hadde omkommet som følge av viruset, ifølge kinesiske helsemyndigheter.

Til sammenligning ble det i Kina registrert 5.327 personer som ble smittet av SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) og 349 døde.

I en rapport som ble offentliggjort onsdag går det fram at de første tilfellene av corona-smitte mellom mennesker i Wuhan skjedde allerede i midten av desember. Basert på analyse av de første 425 tilfellene mener forskerne at hver syke person i gjennomsnitt gir smitten videre til 2,2 mennesker. Dette er hyppigere enn ved vanlig influensa, men likevel langt lavere enn ved SARS, der smitteraten var anslått til å være 3.

Les også: Coronavirus: Norske studenter utsetter tilbakereise til Hongkong

Usikkerhet om spredning

Michael Ryan, sjef for WHOs helsekriseprogram sa onsdag at det var de få tilfellene av virussmitte mellom mennesker utenfor Kina: I Japan, Tyskland, Canada og Vietnam som organisasjonen finner svært alvorlig.

Det er blant grunnene til at WHOs ekspertpanel på nytt vil møtes torsdag for å drøfte om utbruddet skal erklæres som en global nødsituasjon.

Foreløpige tall tyder på at omtrent to av hundre smittede dør av Wuhan-viruset, men Ryan sier det er heftet stor usikkerhet til dette tallet. Det tilsvarende tallet for SARS var nesten 10 prosent.

Les også: UD jobber med å få evakuert nordmenn fra Wuhan

Må forstå

Ifølge WHO-sjefen er det flere sider ved nye viruset som gir grunn til bekymring, blant annet den raske økningen i antall syke de siste dagene. Forskere tror utbruddet ble utløst av et virus som stammer fra et dyr, men det er så langt ukjent om det er andre faktorer som også spiller en rolle i spredningen.

– Uten å forstå dette er det veldig vanskelig å forstå overføringsdynamikken, sier Ryan.

Viruset er nå funnet i de fleste av nabolandene til Kina, til Australia, USA, Canada og Japan. I Europa er det påvist smittede i Frankrike, Tyskland og Finland. Flere land har innført regler om karantene, blant annet Australia og Storbritannia.

Les også: Corona-virus: Bør man være forsiktig med å fly?

Les også: Kinesisk ekspert tror coronaviruset vil nå toppen om få dager

Les også: Ikea stenger halvparten av butikkene sine i Kina etter coronaviruset