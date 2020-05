Første danske har fått innoperert kunstig hjerte

- Man kan ikke spille fotball eller ishockey med det, men man kan fortsatt gå eller sykle med det, sier hjerteoverlege.

En hjertesyk danske fikk sist uke implantert et helt kunstig hjerte som første pasient i landet noensinne.

Det skjedde sist uke på Rigshospitalet i København, opplyser Region Hovedstaden i en pressemelding.

- Operasjonen varte i seks timer og gikk bra. Pasienten har det fint , forteller Finn Gustafsson, overlege og professor med spesialitet innenfor avansert hjertesvikt og transplantasjon ved hjertemedisinsk klinikk på Rigshospitalet.

Han omtaler operasjonen som en milepæl for sykehuset og «et stort skritt videre», ifølge DR Nyheder.

Les også: New Zealand bestiller hud i store mengder etter vulkanutbrudd

- Samme som ett av kjøtt og blod

Det er snakk om verdens første elektriske, kunstige hjerte, «Carmat», som er utviklet av Airbus-fabrikkene i Frankrike. I likhet med et vanlig hjerte, kan det pumpe fem liter blod rundt i kroppen hvert minutt og slå opp imot 40 millioner slag i året.

Rent praktisk får pasienten fjernet sitt eget hjerte, i bytte mot det elektriske, og ut av magen har man en ledning som er koblet til noen batterier. Ellers skal man ikke kunne merke at hjertet av kjøtt og blod er byttet ut med et et fullstendig kunstig ett.

- Pasientene kan straks merke at de får det bedre, og ellers kan man kun høre en ganske svak lyd, forteller Gustafsson.

STOLT: Overlege og professor Finn Gustafsson, ved Rigshospitalet, omtaler operasjonen som en «milepæl». Foto: Rigshospitalet

Tidligere har det eksistert et kunstig hjerte som ble implentert i en svenske for flere år siden. Men selv om pasienten overlevde, var vedkommende konstant sengeliggende. Dessuten var det alt for stor risiko for blødninger og hjertepropp.

Det skal det være satt en stopper for nå.

Les også: Kirurger har gjennomført verdens første penis- og skrotum-transplantasjon

- Ikke fotball er ishockey

«Carmat»-hjertet skal nemlig kunne tilpasse seg kroppen; så om en person med kunstige hjertet for eksempel sykler, eller blir andpusten på et annet vis, vil hjertet selv sette opp pumperytmen.

- Man kommer ikke til å kunne spille fotball eller ishockey med det her, men man fortsatt gå eller sykle med det. Det er et intelligent hjerte, sier Gustafsson.

Danmark er bare det tredje landet i verden som har innoperert «Carmat» i en pasient. Den danske pasienten var nummer 13 total på verdensbasis.

Professoren ved Rigshospitalet anslår en levetid på fem år, men mener det kanskje vil være mulig å skifte hjertet på nytt.

Les også: Lisbeth (44) overlevde da hun hoppet nesten ni meter fra brennende blokk. – Hadde jeg sovnet, hadde jeg nok sovnet inn (+)