Første metoo-sak opp i Høyesterett - kan skape presedens

Høyesterett har sluppet inn en sak som kan skape presedens for metoo-saker i den nye Diskrimineringsnemnda.

Saken gjelder en kvinne som opplevde uønskede tilnærmelser på sin mannsdominerte arbeidsplass, skriver Rett24.

LO har anket inn saken på vegne av sin klient, etter at Hålogaland lagmannsrett før jul mente at tilfellene ikke var alvorlige nok.

Kvinnen opplevde på et tidspunkt at en mannlig kollega tok henne på ryggen innunder genseren. På et annet tidspunkt strakk samme mann ut hånden og lot som han skulle ta kvinnen i skrittet.

Nå har altså Høyesteretts ankeutvalg besluttet å slippe saken inn til behandling i avdeling.

– En dom fra Høyestrerett vil ha stor prinsipiell interesse og være retningsgivende for det nye lavterskeltilbudet som er lansert fra nyttår, hvor Diskrimineringsnemnda har fått kompetanse til å avgjøre saker om seksuell trakassering, sa LO-advokat Tina Nordstrøm da saken ble anket.

