Første sommerdag: Her var det over 20 grader

Gladmelding i koronatider.

Bygdøy toppet listen over hvor det var varmest i Norge onsdag, ifølge Yr.no.

«Årets første nordiske sommerdag i #Norge I ettermiddag målte vi hele 20,3 grader på Bygdøy,» skrev meteorologene på Twitter.

Og her er det bare å glede seg, skal vi tro langtidsvarselet:

Strålende vær i vente!

- Veldig fint vær i vente

Og et høytrykk sørger inn mot helgen for at solen brer seg over hele Sør-Norge.

- Det blir veldig fint vær i hele Sør-Norge i lang tid fremover, sier vakthavende meteorolog Magny Svanevik til Nettavisen torsdag morgen.

Men det er et unntak - Trøndelag og Møre og Romsdal.

- Men der vil det også gi seg inn mot helgen, og søndag blir det sol i de fylkene også.

- Dårlig i Nord-Norge i lang tid

- Hva med den nordlige landsdelen?

- Det blir nedbør i Nordland, Troms og Finnmark gjennom helgen, og det ser ikke ut til å lette med det første, sier hun.

- Høytrykket i Sør-Norge kommer til å holde seg i hele neste uke, og tilsvarende blir det dårlig i Nord-Norge i denne perioden, forklarer meteorologen.

Hun forklarer at høytrykket i sør gir pålandsvind i nord - og at det sjelden er et godt tegn med tanke på finvær i nord.

Her var det varmest og kaldest i landet onsdag. Foto: Yr.no

Fem steder over 19 grader

Etter Bygdøy-rekorden, følger Skoppum og Kjeller med 19,7 grader, Blindern med 19,4 grader og Åsgårdstrand med 19,1 grader.

Onsdag varr det kaldest i Kautokeino med minus 6,5 grader.

Det er heller ingen grunn til å legge vekk dunjakken på Reinhaugen, Rihpojavri, Sisovatnet eller Torvhaugdalen, som alle landet på minus onsdag.





Torsdag morgen har meteorologene lagt ut følgende langtidsvarsler for de store byene:

Ingen fare for å bli solbrent den nærmeste uken.

Litt varierende vær i Midt-Norge.

Wow!

Sommerbyen skuffer ikke.

