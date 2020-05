Første utepils: - Dette er min Syden-tur

Det klirres i glass over hele Oslo onsdag. I dag åpnet ølkranene.

LEKTER´N (Nettavisen): Onsdag klokken 12 åpnet ølkranene i Oslo.

På Lekter´n på Aker Brygge er det kø for å komme inn ved 16-tiden, men ingen ønsker å stille til intervju.

Det vil derimot kameratene Anders Reitan (33) fra Sarpsborg og Kristoffer Birkaas (31) fra Osterøy utenfor Bergen.

Koronaviruset har satt en stopper for alkoholservering siden 21. mars.

- Jeg har ventet en god stund på dette, det er deilig å kunne komme ut og ta den første utepilsen, sier Anders til Nettavisen.

- Det har vært et savn siden i høst, så endelig er vi i gang igjen. Det er deilig, supplerer Kristoffer

De to sitter på behørig én meter avstand.

- Hvordan har dere opplevd disse ukene?

- Det har vært traurig å være så mye hjemme, som er kjekt nok, men det er godt å komme seg ut og se folk igjen, drikke litt og komme i god stemning, synes Kristoffer.

- Føles litt rart

- Er det nesten litt rart, Anders?

- Ja, det føles litt rart, det å ta den første utepilsen sammen med noen. Det feires! Senere i kveld skal vi treffe flere kamerater.

- Merker dere noe særlig til koronafrykten nå?

- Nei, jeg føler det har dabbet veldig av. Det virker som folk er mer relaxed enn de var før, men samtidig er de flinke til å holde avstand på slike steder som dette, sier Kristoffer.

- Jeg følger det går sin naturlige gang nå.

Mange lot seg lokke til Aker Brygge onsdag. Foto: Heidi Schei Llleås

- Nå har sommeren startet for oss

Anders legger til at han er glad folk holder avstand og at det telles slik at det ikke blir for mange folk på båten.

- Det gjør det enklere å kunne nyte en øl ute.

- Dere valgte Lekter´n i dag, hvorfor det?

- Jeg er glad i sjøen, deilig å komme seg på vannet og kjenne at det vugger litt, sier Anders.

Ved 16-tiden onsdag var det kø for å komme inn. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Dette er min Syden-tur

- Her får man kombinert første utepils med båtliv, så nå har sommeren startet for oss, tilføyer Kristoffer.

- Ja, du kommer fra Bergen i dag. Hvordan var været der?

- Da jeg reiste, var det regn som vanlig, så da var det veldig godt å komme hit, det er som å komme til et nytt land, værmessig. Det er Syden, dette er min Syden-tur. Det går ikke an å reise til Syden, så da blir dette nært nok for meg.

Begge tror koronaepidemien kommer til å vare en stund.

- Hvor viktig er det at det nå åpnes litt opp, Anders?

- Jeg tror det er ganske viktig mentalt, folk er lei av å gå hjemme, men det er greit at det skjer gradvis, så ikke alle møtes fritt vilt uten at det er ryddig.

