Forsvarer: - Jeg forventer at tingretten løslater ham

Forsvarer Svein Holden mener at bevisene mot Tom Hagen er så svake, at milliardæren ikke blir varetektsfengslet.

LILLESTRØM (Nettavisen): – Ja, hva skal jeg si. Man må jo være ærlig, og etter min oppfatning er dette et særdeles spinkelt grunnlag for å gå til pågripelse, Holden, sa advokat Svein Holden da han ankom Nedre Romerike tingrett onsdag.

– Jeg forventer at tingretten kommer til å løslate, fortsetter han.

Klokken 12 vil milliardær Tom Hagen bli fremstilt for varetektsfengsling.

Politiadvokat Haris Hrenovica sa før fengslingsmøte at politiet nå ikke vil si noe om etterforskningen, men konsentrere seg om å gjennomføre nødvendige etterforskningsskritt.

Det var tirsdag at Hagen ble siktet for drap og medvirkning til drap av hans forsvunne ektefelle, Anne-Elisabeth Hagen.

Hun har vært sporløst forsvunnet i 18 måneder, siden 31. oktober 2018.

Foreløpig er det bare Hagen som er pågrepet i saken, men Nettavisen er kjent med at Øst politidistrikt jobber på spreng med å få flere pågripelser.

Fakta Tidslinje i forsvinningssaken i Lørenskog ↓ * 31. oktober 2018: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog. Hun skal ha forsvunnet fra boligen en gang mellom klokka 9.15 og 13.30. Ektemannen – forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen – kom hjem rundt klokka 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere. * 9. januar 2019 gikk politiet ut offentlig og bekreftet at Anne-Elisabeth Hagen hadde forsvunnet fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog ti uker tidligere. Politiet hadde holdt etterforskningen hemmelig og begrunnet det med grove trusler mot kvinnens liv og helse. Det har blitt fremmet krav om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen monero og fremsatt grove trusler i et brev etterlatt på stedet. * 11. februar 2019 ble det kjent at det hadde vært ny kontakt mellom antatte gjerningspersoner og Anne-Elisabeth Hagens familie på en ny plattform. Det var fortsatt kun snakk om enveiskommunikasjon. * 26. juni 2019 opplyste politiet at de hadde endret hovedteori i saken. Politiet anser det som mindre sannsynlig at det dreier seg om en bortføring med økonomisk motiv. Hovedhypotesen er at Anne-Elisabeth Hagen ble drept. * 6. august 2019 opplyste bistandsadvokat Svein Holden at Hagen-familien har kontakt med kidnapperne, men at det fortsett ikke er gitt bevis på at hun lever. Holden formulerer det slik at det «sies klart» at hun er i live. * 28. august 2019 gikk politiet ut med opplysninger om skosåleavtrykk de mener kan være avsatt av en gjerningsperson. * 13. september 2019 blir det kjent at tekniske spor har ledet politiet til en teori om at Anne-Elisabeth Hagen ble drept allerede onsdag 31. oktober, og at hun deretter ble fjernet fra hjemmet sitt av en eller flere gjerningsmenn. * 24. september 2019 opplyser politiet at det er funnet et låsbart plastbånd – strips – i boligen der politiet mener det sentrale åstedet er. * 17. oktober 2019 går politiet ut med opplysninger om at både brevarket og konvolutten som trusselbrevet lå i, er solgt hos Clas Ohlson. Det er tidligere også opplyst hvilke forretninger sko og strips er kjøpt i. * 18. oktober 2019 blir det kjent at vitner er innkalt til å avgi DNA-prøve i forbindelse med politiets etterforskning av Anne-Elisabeth Hagens forsvinning. * 24. oktober 2019 opplyser politiet at de har en formening om hva slags type printer som ble brukt til å skrive ut trusselbrevet som ble funnet i hjemmet til Tom og Anne-Elisabeth Hagen. * 25. oktober 2019 møter etterforskningsledelsen og representanter fra Kripos hos riksadvokat Tor-Aksel Busch for å diskutere forsvinningssaken. Samme dag blir det opplyst at politiet mener de har funnet spor fra tidlig på sommeren 2018 knyttet til løsepengekravet i Hagen-forsvinningen. * 22. januar 2020: I Kripos' nasjonale drapsstatistikk står forsvinningssaken omtalt som et uoppklart drap. * 5. mars 2020 opplyser politiet at forsvinningssaken har hatt en samlet kostnad på 19 millioner kroner for politiet. * 28. april 2020: Ektemannen Tom Hagen er pågrepet i en politiaksjon på Lørenskog. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap. Anne-Elisabeth Hagen er fortsatt ikke funnet. Kilde: NTB

Nekter straffskyld

Onsdag blir han fremstilt for varetektsfengsling og politiet har begjært 70-åringen fengslet i fire uker. Drapssiktede Tom Hagen har gjennom sin advokat, Svein Holden, nektet for å ha noe med drapet å gjøre, og Holden sier at hans klient er preget av situasjonen.

I fjor sommer omtalte Nettavisen nyheten om at politiet hadde konkrete navn på mulige mistenkte i forsvinningssaken. Politiet mener også at planleggingen av forsvinningen skal ha starter sommeren 2018.

Fant trusselbrev

Det var ektemannen, milliardæren Tom Hagen, som skal være god for 1,9 milliarder kroner, som meldte fra til politiet om det som kunne være en kidnapping.

Den nå drapssiktede mannen er en av Norges rikeste menn, ifølge beregninger Kapital har gjort.

Da han kom hjem fra jobb rundt klokken 13.30 forsvinningsdagen, fant han blant annet en lapp med trusler om at de antatte kidnapperne ville ta Anne-Elisabeth av dage dersom han varslet politiet eller media.

Tom Hagen varslet likevel politiet etter kort tid, klokken 14.10.

Det skal også ha vært fremsatt et krav på ni millioner euro, som tilsvarte rundt 86 millioner kroner i oktober-november 2018.

Politiet tror ikke på bortføring

De angivelige kidnapperne skal ha fremsatt kravet i kryptovalutaen Monero.

Trusselbrevet er en svært sentral del av etterforskningen, og ved flere anledninger skal angivelige kidnappere ha kontaktet familien. Kidnappernes budskap er blitt videreformidlet til offentligheten gjennom advokat Svein Holden.

I juni i fjor offentliggjorde politiet at de hadde endret sin hovedhypotese fra bortføring med pengemotiv til drapssak.

– Det har ikke skjedd en bortføring, vært en reell forhandlingsmotpart eller reelle forhandlinger. Det bærer preg av en tydelig planlagt villedning, sa politiinspektør Brøske under politiets pressekonferanse tirsdag.