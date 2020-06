Forsvarer: Dobbeltdrapssiktet mann ikke i stand til å la seg avhøre

Forsvareren til mannen som er siktet for å ha tatt livet av ekskona og hennes nye kjæreste i Stavanger onsdag, sier at mannen ikke er klar for nye avhør.

Advokat Odd Rune Torstrup sier til Stavanger Aftenblad at siktede er lei seg og preget, og at han er innstilt på å svare på politiets spørsmål senere. – Etter mitt syn må han få litt tid til å samle seg før det gjennomføres flere avhør, sier han. Les også: Dobbeltdrapsiktet i Stavanger går med på fengsling Mannen ble torsdag varetektsfengslet i fire uker, hvorav de to første ukene er i full isolasjon. Han ble samme dag overført til psykiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus. Politiinspektør Lars Ole Berge i Sørvest politidistrikt sier at det ikke er planlagt noen nye avhør av den siktede. – Nå gjør vi andre etterforskningsskritt. Vi vil legge opp til nye avhør av ham på et senere tidspunkt, sier han. (©NTB)