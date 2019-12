Forsvaret ser på Tesla-eiere som sikkerhetsrisiko

Biler med kameraovervåking vekker bekymring hos Forsvaret.

OSLO (Nettavisen): Biler med innebygd overvåking bekymrer Forsvaret, melder NRK Nyhetsmorgen. På Ørland flystasjon, som er base for Norges nye kampfly, har ansatte fått forbud mot å kjøre Tesla inne på området. En ny funksjon på Teslas biler er «Sentry mode», som kontinuerlig overvåker omgivelsene når du har satt fra deg bilen. Tesla sammenligner selv systemet med alarmsystemer du kan ha i hjemmet ditt og foreteller at bilens kameraer brukes for å avsløre mulige biltyver.

Forsvaret mener slike biler medfører en sikkerhetsrisiko.

- En del av det vi driver med innenfor gjerdet her er skjermet for allmennheten, sier oberstløytnant Michael Bottenvik-Hartmann ved Ørland flystasjon til NRK som forklaring på at Forsvaret nå innfører restriksjoner på bilbruken inne på kampflybasen.

Til NRK sier Tesla at Sentry Mode-funksjonen kan kobles ut og at de gjerne går i dialog med Forsvaret om deres utfordringer.