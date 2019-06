Forsvaret vil ikke ha de nye strømmålerne

Mens privatpersoner får kuttet strømmen fordi de nekter å installere nye AMS-målere, er Forsvarsbygg foreløpig fredet.

Forsvarsbygg frykter at de nye AMS-målerne, som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) krever installert på alle målepunkter i Norge, kan bli et verktøy for spioner.

I utgangspunktet skal alle norske strømkunder ha AMS-målere. I dag har cirka 97 prosent av målepunktene fått AMS-måler. NVE har gitt nettselskapene utsatt frist til utgangen av 2020 med å installere målere på de siste tre prosentene.

Strømleverandører jobber nå med å installere de siste målerne.

Mens privatpersoner får kuttet strømmen hvis de nekter å installere AMS-målere, har Forsvaret fått dispensasjon.

Frykter for sikkerheten

AMS-målerne registrerer hvor mye et målepunkt bruker i strøm til enhver tid. Slik detaljert informasjon kan avdekke aktivitet i Forsvarets anlegg, som man ønsker å holde skjult av hensyn til sikkerheten.

Nettavisen får forklart: Hvis en vanlig bygning bruker like mye strøm som en middels norsk by, så viser det at aktiviteten i huset er noe annet enn hva som synes på utsiden. Eller som senioringeniør Terje Nesjem i Forsvarsbygg sier i den offisielle uttalelsen.

- Forsvarsbygg ønsker i utgangspunktet å ta i bruk konseptet AMS-målere, men vi er ikke sikker på at dette er i samsvar med Sikkerhetsloven, uttaler han.

- Vi må utrede funksjonene til måleren slik at informasjon som ikke er allment kjent forblir ukjent. Vi må vite at informasjonen som blir sendt ikke kommer i konflikt med loven, sier Nesjem.

- NVE ser at det kan være særlige forhold vedrørende Forsvarsbygg sine målepunkt som kan gi grunnlag for å gjøre unntak fra kravet om AMS, sier seksjonsjef Guro Grøtterud i NVE.

VIL IKKE BLI AMS-OVERVÅKET: Forsvarsbygg ønsker ikke at de nye AMS-målerne skal kunne brukes til å måle aktiviteten i forsvarsanleggene. Foto: (Google)

Krangler med strømselskaper

Nettavisen har fått tilgang til korrespondanse, som viser at Forsvarsbygg har fått utsatt frist for installering av AMS-målere, og jobber nå med å kartlegge hvilke anlegg som ikke skal ha installert AMS-målere i det hele tatt.

I utgangspunktet hadde Forsvarsbygg som mål å kartlegge hvilke bygg som kunne få installert AMS-målere tidlig i 2020. Nå viser det seg at jobben er vanskeligere enn forutsatt, og Forsvarsbygg har søkt om frist ut 2020.

Utsettelsen har ikke vært uproblematisk for Forsvarsbygg. Flere kraftleverandører har forsøkt å ta ekstra gebyrer for målepunktene til Forsvaret, men Forsvarsbygg har nektet å betale.

I tillegg har Forsvarsbygg sin dispensasjon fra å installere AMS-målere gjort at kraftleverandører har registrert hvilke bygg som har fått dispensasjon til ikke å installere AMS-målere. En slik registrering er i seg selv problematisk for Forsvarsbygg, siden det indikerer hvilke bygg som er knyttet til Forsvaret.