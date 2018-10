Forsvarsministeren inhabil i saker som omfatter Widerøe

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er inhabil i alle saker hvor departementet befatter seg med flyselskapet Widerøe, opplyser Forsvarsdepartementet.

Bakke-Jensen er nemlig eneeier i selskapet Båtsfjord Reiseservice, som er underleverandør til flyselskapet Widerøe. Han bør derfor erklære seg inhabil i alle saker der Forsvarsdepartementet befatter seg med saker som omhandler Widerøe – så lenge Båtsfjord Reiseservice er flyselskapets underleverandør. Det framkommer av en habilitetsvurdering departementet har gjort på forespørsel fra Bakke-Jensen.

«Båtsfjord Reiseservice AS som underleverandør til Widerøe AS vil etter alt å dømme ha en økonomisk fordel av at Widerøe AS har gode resultater og «levekår». Oppdrag som selskapet måtte ha eller få med Forsvaret vil være et gode for Widerøe og derfor være et økonomisk gode – en «særlig fordel» – også for Båtsfjord Reiseservice AS og derigjennom statsråden som eneaksjonær», skriver departementet i vurderingen.

