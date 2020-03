Forsvarspolitisk bombe i Radioteateret

Havner norskprodusert krigsmateriell og ammunisjon i henda på terrorgrupper og tvilsomme regimer i Midtøsten? Radioteateret stiller spørsmålet i en herlig politisk thriller.

I starten befinner vi oss i Irak. En liten gruppe norske soldater som strengt tatt er i gang med å klargjøre retur til Norge blir utkalt i skarpt oppdrag. Det heter «rutineoppdrag», men troppen havner i trøbbel. Én dør, en annen blir kvesta. Den kvinnelige kommandøren kommer helskinna fra det, i hvert fall fysisk.

Og det er henne historien spinnes rundt, Oda Skar. Hun gjorde en feil som oppsto da det var om å gjøre å redde livet til en irakisk gutt. Men dette var mye viktigere: Den norske troppen oppdaga at de befant seg inne i et fiendtlig våpenlager, fullt av ammunisjon som sannsynligvis var produsert hos Nammo på Raufoss!

Jeg er ingen spoiler, men røper vel ikke for mye om jeg melder at hendelsene skaper en viss turbulens i det norske regjeringsapparatet.

Hvis du syns det høres ut som om denne fortellinga har berøringspunkt til TV-serien «Nobel», har du helt rett. Dramaturgisk er det også lett å høre at regissør Steinar Berthelsen også hadde hånd om den glitrende serien «Katastrofealarm».

Serien er spennende så det holder, men det politiske innholdet er mye mer vesentlig. Norske myndigheter påstår at de har kontroll over hvor norsk krigsmateriell havner. Men har de virkelig det? Med loven i hånd kan vi selvfølgelig selge våpen og ammunisjon til vår viktigste allierte, USA. Men har vi kontroll på hvor Donald J. Trump videreselger krigsmateriellet, eksempelvis til USAs allierte i Midtøsten? For eksempel røverstaten Saudi-Arabia?

Til syvende og sist setter «Made in Norway» dette spørsmålet på dagsorden: Hvorfor skal Norge produsere og eksportere krigsmateriell?

Om jeg skal sette fingeren på noe, må det være at serien tidvis kan framstå som noe ensidig «politisk korrekt». Om jeg var forsvars- eller utenriksminister her i landet ville jeg nok ment at «dette var da temmelig overdramatisk». Det er lite som tyder på at jeg vil havne i noen av disse posisjonene, men dette veit jeg: Radioteateret pirker i et åpent sår.

«Made in Norway» går over seks episoder, og ligger i nrk.radio-appen. Siden søndag 15. mars er innedag så godt som over hele landet, anbefaler jeg på mest intense NRK P2 fra 12.00 til 15.00. Da får du alle episodene servert. Kok kaffe, spis boller og sjokolade, og lat som du lytter til en tidlig påskekrim.