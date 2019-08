Forsvarssjef advarer: - Russland har mellomdistanse kjernevåpen langs grensa til Norge

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen bekymret for russernes mellomdistanseraketter.

OSLO (Nettavisen, NTB): Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen uttrykker i en podcast bekymring over at Russland har plassert ut kjernevåpen i form av mellomdistanseraketter langs grensa til Norge, 16 kilometer fra grensen. Det skriver Forsvarets forum og Dagbladet.

Bruun-Hanssen sier han ikke frykter at Russland vil avfyre raketter mot Norge, men at det er åpenbart at disse våpnene har Norge og europeiske byer som mål.

- Har skapt betydelig usikkerhet

I podcasten sier han at disse våpnene bare er én av flere hendelser som vekker bekymring:

- Derfor sier jeg at de også har puttet våpen 16 kilometer fra grensen vår – som er mellomdistansevåpen – som kun har ett formål. Og det er i vår retning. Det er med på å skape en del av den økte bekymringen for hva russiske intensjoner er. Og vi håper jo at de ikke har en intensjon om å trykke på knappen, men de har skapt betydelig usikkerhet, sier Bruun-Hanssen i podcasten.

Før nedrustningsavtalen var våpnene i gamle Sovjetunionen såkalte globale våpen, rettet mot USA. Bruun-Hanssen sier Russland nå har brutt den gamle avtalen om ikke å ha mellomdistanse kjernevåpen.

SKROTET NEDRUSTNINGSAVTALE: 18. august prøveskjøt USA en mellomdistanserakett, som traff mål 500 kilometer unna. Det skjedde kort tid etter at USA hadde trukket seg fra INF-avtalen, en nedrustningsavtale mellom USA og daværende Sovjetunionen. Russlands leder Vladimir Putin varslet kort tid etter svar på USAs raketttest. Foto: Handout (Reuters)

- Nye typer kjernevåpen

- De utplasserer, både langs med de baltiske land, men også langs grensene våre, nye typer kjernevåpen, som det er mellomdistanse på, sier han i podcasten, skriver Forsvarets forum.

Nylig ble det kjent at den russiske nordflåten har oppgradert sitt missilsystem ved den norsk-russiske grensen. Disse våpnene, som er kortdistansemissiler, går under navnet «Bal».

«Bal» er utplassert på Sredny-halvøya ved Barentshavet (se kart), meldte NRK tidligere denne måneden.

Dette våpensystemet, 70 kilometer fra Vardø, er laget for å ødelegge overflatemål i en avstand på opptil 150 kilometer.

Det var The Barents Observer som først meldte om saken.

Putin varslet «symmetrisk svar»

18. august ble det kjent at USA hadde testet en landbasert mellomdistanserakett, en rakett som traff målet 500 kilometer unna. Testen ble gjennomført etter at USA, og deretter Russland, varslet at de trekker seg fra Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty ( INF), en nedrustningsavtale som i sin tid ble inngått mellom USA og daværende Sovjetunionen i 1987.

INF-avtalen forbød landbaserte mellomdistanseraketter og utskytningsrampene de avfyres fra. Avtalen forbød både raketter med atomstridshoder og de som er utstyrt med konvensjonelle sprengladninger.

Russland og Kina kritiserte den amerikanske rakettesten, og Russlands leder Vladimir Putin varslet et «symmetrisk svar».