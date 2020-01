Forsvarssjefen: – Nedskytingen av det ukrainske flyet tyder på at Iran var forberedt på krig

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mener at det ikke var langt unna at det ble krig da Iran avfyrte missiler mot to koalisjonsbaser etter Soleimani-drapet.

Under en tale på Oslo Militære Samfund mandag kveld uttrykte forsvarssjefen bekymring over utviklingen flere steder i verden.

Blant temaene som fikk oppmerksomhet var USAs drap på Qasem Soleimani 3. januar, og Irans tilsvar i form av missilangrep på koalisjonsbasene i Ain al-Assad og ved Arbil natt til 7. januar.

Angrepene ble varslet på forhånd, noe som gjorde at de 70 norske soldatene og de øvrige koalisjonssoldatene kunne komme seg i sikkerhet.

– Mange allierte soldater ville blitt drept

– Irans svar med ballistiske missiler mot to koalisjonsleire er en betydelig heving av spenningen i regionen, sa Bruun-Hanssen under talen.

– Dersom Iran sto for det initielle varselet om angrepet, kan det tolkes som en avmålt og kontrollert respons på drapet av Soleimani. Uten varselet er det ingen tvil om at mange allierte soldater ville blitt drept, og situasjonen kunne fort eskalert til krig. Nedskytingen av det ukrainske passasjerflyet i Teheran kan tyde på at noen i Iran var forberedt på nettopp det, sa forsvarssjefen.

Bekymret over Russland

Bruun-Hanssen uttrykte også bekymring for russernes tilstedeværelse utenfor kysten av Norge.

Her viste forsvarssjefen til at det i løpet av det siste året har vært flere russiske marineøvelser utenfor norskekysten, i tillegg til at de har sendt ubåter ut i Atlanterhavet.

– Disse ubåtene er en direkte og alvorlig trussel for norsk og alliert sikkerhet, og kan true amerikanske forsterkninger til Europa. Aktivitetsmønsteret og utplassering av langtrekkende missiler på nesten alle våpenplattformer, gjør at varslingstiden for et eventuelt angrep er meget kort, sa han.

(©NTB)