Fortsatt 23 millioner i statsstøtte og ingen krav?

Dagsrevyen fortalte 28/5 at av Oslos fire største moskèer med over 23000 medlemmer og drøye 23 millioner i statsstøtte, er det ingen som har kvinner i styrene.

Denne saken har pågått altfor lenge, uten at noe har skjedd. Dette er bare en av flere saker som gjelder likestilling og integrering i moskeer og trossamfunn som er skjøvet ut i det blå.

Høsten 2016 ba jeg Utredningsseksjonen på Stortinget utrede om vi har lovgrunnlag for å stille krav om 40% kvinner i styrene i moskeer og andre trossamfunn. De ga meg et klart svar og jeg reiste følgende spørsmål til daværende kulturminister Helleland (H) i Stortinget i januar 2017:

«I Vårt Land 21. august 2016 framkom det at kun 3 av 248 styremedlemmer i norske moskeer er kvinner. Stortingets utredningsseksjon skriver i et oppdrag fra undertegnede at FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (KDK) skal ha forrang, og at «KDK gir staten en klar plikt til å arbeide for likhet mellom kjønnene også innad i trossamfunn». Det konkluderes med at det «ikke vil være et uforholdsmessig krav» å kreve en viss andel kvinner i moskeenes styrer. Vil regjeringen følge opp dette ved tildelingen av statstilskudd?»

Statsråden svarte bl.a.: «Det å gripe inn i religionsfriheten tror jeg vi skal være veldig varsomme med... Jeg mener at det ikke er noen plikt for oss fra myndighetenes side å stille krav om 40 % representasjon. Jeg mener at vi må se på andre virkemidler enn å holde tilbake økonomiske tilskudd eller bruke loven.»

Deretter foreslo Ap i Stortinget at det skulle stilles krav om 40% kvinner i et representantforslag om krav til tros- og livssynssamfunn i forbindelse med offentlig støtte, som ble lagt fram i november 2017. Masud Gharahkani var da vår talsmann i saken. Men flertallet av H, FrP, V, SP og KrF gikk imot forslaget vårt fordi de «avventer regjeringens forslag til en ny helhetlig tros- og livssyn-lov».

Det samme lovarbeidet har de stadig vist til i viktige saker om likestilling, integrering og sosial kontroll som de skyver foran seg. I forrige uke henviste barne- og familieminister Ropstad (KrF) til det da han besvarte mitt spørsmål om hvorfor regjeringen ikke har gjort noe for å følge opp stortingsvedtaket fra mai 2018, da vi, dvs AP, SV, Frp og Rødt, fikk flertall for statlig tilsyn med koranskoler og lignende. Det skulle blant annet handle om bruk av norsk språk, adskillelse av gutter og jenter og sosial kontroll fra barnsben av.

Regjeringspartiene viste også til arbeidet med en ny tros- og livssyn-lov da de i mai 2018 stemte ned forslaget vårt om at norsk lov også må gjelde for religiøse ekteskap inngått i moskeer og andre trossamfunn. Det ble reist etter reportasjer om at moskèer ikke godtok skilsmisser, selv om de var gjennomført og bekreftet av norske myndigheter. Forslaget lød bl.a.: «..skilsmisse etter norsk lov må anses å gjelde for alle innbyggere av landet, også de som har inngått religiøse ekteskap. Reglene for religiøse ekteskap må være i samsvar med norsk lov på punkter som flerkoneri, ekteskap med mindreårige, tvangsekteskap, mm..»

I alle disse viktige sakene har altså regjeringens svar i flere år vært at vi må vente på det etterlengtede lovarbeidet. Men her er det langt ifra sikkert at den som venter på noe godt, ikke venter forgjeves. For de signalene som tidligere statsråd Helleland og nå statsråd Ropstad har gitt i sine svar tyder ikke på at regjeringen nødvendigvis vil komme med noe positivt på disse områdene. Det er stor fare for at henvisningene til lovarbeidet bare er en måte å trå vannet på. Kunsten å skyve viktige og vanskelige ting foran seg i årevis, har denne regjeringen lært å beherske vel så godt som tidligere regjeringer, dessverre.