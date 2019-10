Fortsatt for lang responstid: - Ingen grunn til å male fanden på veggen

Politiet oppfyller fortsatt ikke de nye kravene til responstid, ifølge justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr.

I en redegjørelse til Stortinget torsdag gjorde Frp-statsråden det klart at resultatene må bli bedre.

Han viste til kravet om en responstid på elleve minutter i tettsteder med 20.000 innbyggere eller mer. De siste tilgjengelige tallene viser at politiet i realiteten bruker tolv minutter.

Kravet til responstid i tettsteder med 2.000 innbyggere eller færre er 30 minutter. Her ligger tidsbruken på 31 minutter.

– Dette viser at vi ikke innfrir, men vi er nær på å innfri i alle kategorier. Jeg synes ikke det er godt nok at responstidskravene ikke er nådd på to av kategoriene. Her må resultatene bli bedre, sa Kallmyr.

– Men det er heller ingen grunn til å male fanden på veggen, tilføyde han.

Kallmyr viste også til ambisjonen om 2 politifolk per 1.000 innbyggere i løpet av 2020. Det målet er ikke nådd, men antallet har økt fra 1,71 ved utgangen av 2013 til 1,95 i første kvartal i år, opplyste statsråden.

Ifølge Kallmyr vil det være mulig å nå 2,13 per 1.000 innbyggere innen 2025.