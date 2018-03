Fortsatt stor skredfare flere steder i landet

Skredfaren er fortsatt stor, og redningsmannskapene er i høyberedskap. Så langt i påsken har Røde Kors registrert en nær dobling i antall skader fra i fjor.

Senest natt til søndag gjentok Hovedredningssentralen (HRS) advarselen om at årets påskefjell kan være farlig.

– Skredfaren er fortsatt betydelig i det aller meste av Nord-Norge. I varslingsområdet Vest-Finnmark er skredfaren stor. Vis vett, vær varsom, oppfordrer HRS på Twitter.

Ifølge Varsom.no er det betydelig skredfare i 15 områder, mens det er moderat fare i fem områder.

– Ikke ønsket

Overfor VG legger snøskredeksperter ikke skjul på at de er nervøse foran denne påsken.

– Det er ikke slike forhold vi ønsker når det er mye folk i fjellet. Nå går det skred i ett sett over hele landet. Vi har i alle fall fått 30-40 rapporter om skred bare de siste dagene, og flere steder går det flere skred, sier Skårholen.

Senest klokka 0.45 natt til mandag meldte Troms politidistrikt om et nytt skred på nordsiden av Langfjordtunnelen.

– Skredet er cirka to meter høyt, uvisst hvor bredt, opplyste politiet.

Riksvei 347 er stengt på stedet.

Dobling

Heldigvis har ingen omkommet i skred så langt denne påsken. Men det er likevel mye å gjøre for redningsmannskapene.

– Bare i dag har vi hatt 20 mannskap ute for å søke i skred, og per nå har vi tre pågående aksjoner, sa leder i Landsråd Hjelpekorps i Røde Kors, Kjersti Løvik, til NTB søndag ettermiddag.

Hun forteller at Røde Kors har 1.200 av sitt kvalifiserte mannskap strategisk utplassert på 150 hytter i utmarksterreng. Bak dem er en betydelig mengde frivillige klare til å bidra der det trengs.

Røde Kors har så langt i påska brukt 52 dagsverk på redningsinnsats, og foreløpig har de registrert nesten en dobling av antall skader fra i fjor.

Totalt har hjelpekorpsene hittil i påsken brukt over 388 tjenestetimer på søk- og redningsoppdrag. Dette tilsvarer over 52 dagsverk med frivillig innsats.

Norske Redningshunder øker beredskapen

Norske Redningshunder har økt beredskapen over hele landet i påsken, melder NRK. Blant annet har de økt fra fire til seks hunder i Sogn og Fjordane.

– Med forholdene som er i fjellet nå frykter vi at folk kan bli tatt av skred, sier instruktør Helene Sæterdal i Norske redningshunder.

Skred og ras har også gått ut over trafikken flere steder i landet. Et fem meter høyt snøskred sperret søndag E39 ved Hornindalsvatnet i Sogn og Fjordane. Fare for nye skred fører til at veien ikke blir ryddet inntil videre. Europaveien i Flora i Stjørdal kommune ble stengt etter et steinras lørdag kveld og er fremdeles stengt.

– Skredfaren er veldig stor, og utover i uken kommer sola. Da er det viktig at folk holder seg unna bratte parti i fjellet, sier Sæterdal.

(©NTB)

Mest sett siste uken