Fortsatt togproblemer: - Dette kommer til å ta tid

- Vi jobber med å rette feilen, men det kommer til å ta tid, sier Bane Nor.

OSLO (Nettavisen): Fredag morgen melder Bane Nor om fortsatte problemer med signalfeil på Skøyen. Berørte linjer er regiontog Oslo S og Bergen og Oslo S og Stavanger og linjene R11, R10, L22, L21, L2, L14, L13, L12, L1, F2, F1x.

- Dette kommer til å ta tid, skriver Bane Nor og varsler ny oppdatering om saken mandag klokka 03.00.

Se oppdaterte trafikkmeldinger fra Bane Nor her

- Ikke klart å eliminere årsaken

- Vi har over lengre tid hatt utfordringer på Skøyen, noe av årsaken ble utbedret gjennom den stengte perioden i sommer, men vi har ikke klart å eliminere hele årsaken, som fører til at togførerne får stoppsignal, skriver Bane Nor i en pressemelding og beklager at problemene vedvarer med signalfeil og togforsinkelser på Skøyen.

- Utrolig frustrerende

- Togene hoper seg opp og feilen forsinker alle som reiser med toget på denne strekningen. Det er utrolig frustrerende for de reisende, og vi jobber virkelig hardt for å løse problemene, forklarer Marianne Øiahals, kommunikasjonssjef, Bane NOR Infrastruktur.

Torsdag meldte Bane Nor om fortsatte problemer på strekningen Skøyen og Nationaltheatret stasjon, og at det er uklart når det blir ordnet.