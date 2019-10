Forvekslet kake - begravelsesfølget endte opp ruset

Tysk politi melder at et begravelsesfølge i Tyskland endte opp med å bli ufrivillig ruset.

Det var etter en begravelse i Wiethagen øst i Tyskland at begravelsesfølget dro til en restaurant for å spise kaffe og kaker. Her ble de servert litt mer enn de ble lovet.

13 personer trengte medisinsk behandling at de følte seg kvalm og svimmel som følge av å ha spist kaken.

Etterforskning fra politiet avslører at en ansatt ved restauranten hadde bedt hennes 18 år gamle datter om å bake dem. Problemet oppstod da moren ved et uhell tok feil kake, og endte opp med å servere hasjkaker til begravelsesfølget. Dette var kaker som datteren hadde bakt til en annen anledning, ifølge AP News.

Politiet melder om at den 18 år gamle kvinnen nå er under etterforskning.

Hendelsen skjedde i august, men ble ikke offentliggjort før nå av respekt for de etterlatte.